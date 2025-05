Katar tvrdí, že pokračuje v úsilí dosiahnuť prímerie v Pásme Gazy

Dauha 6. mája (TASR) - Katar ako sprostredkovateľ pokračuje v úsilí o prímerie v Pásme Gazy napriek tomu, že Izrael schválil rozšírenie vojenských operácií a militantné hnutie Hamas vyhlásilo, že nemá záujem o ďalšie rokovania. Oznámil to v utorok hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd Ansári, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Naše úsilie pokračuje aj napriek náročnosti situácie a pretrvávajúcej katastrofálnej humanitárnej situácii v Pásme Gazy,“ uviedol Ansárí. „Prebiehajú neustále kontakty medzi Katarom a dotknutými stranami,“ dodal hovorca.



Rozhovory sa podľa neho sústredia na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy a na „nevyhnutnosť prestať zneužívať pomoc ako zbraň, čo Izrael robí... od prvého dňa tejto vojny“. Pomoc by sa podľa neho nemala využívať ani ako prostriedok na vyjednávanie.



Izraelský bezpečnostný kabinet v nedeľu jednomyseľne rozhodol o zintenzívnení ofenzívy proti Hamasu v Pásme Gazy. Schválený plán podľa izraelského predstaviteľa zahŕňa „dobytie Gazy a udržanie území“. Izraelská armáda by tam mala prevziať kontrolu a presunúť civilistov na juh, zaútočiť na Hamas a zabrániť mu, aby prevzal kontrolu nad humanitárnou pomocou, napísal v pondelok spravodajský portál The Times of Israel (TOI).



Predstaviteľ Hamasu Básim Naím v utorok povedal, že skupina už nemá záujem o rokovania o prímerí s Izraelom. Objasnil, že podľa hnutia „nemá zmysel viesť rokovania ani zvažovať nové návrhy na prímerie, pokiaľ v Pásme Gazy pokračuje hladová a vyhladzovacia vojna.“



Izraelský bezpečnostný predstaviteľ uviedol, že Izrael „umožní časový priestor“ na dosiahnutie dohody o rukojemníkoch počas návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý má podľa plánu navštíviť Blízky východ na budúci týždeň.



Izrael blokuje prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde izraelská armáda 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovila boje. OSN a humanitárne organizácie opakovane varovali pred humanitárnou katastrofou v palestínskej enkláve, kde hrozí hladomor.