Katar tvrdí, že situácia v krajine je stabilná

Dauha 23. júna (TASR) - Katar tvrdí, že bezpečnostná situácia na jeho území je stabilná a nie je dôvod na obavy. Tamojšie ministerstvá zahraničných vecí aj vnútra sa takto vyjadrili po pondelňajších iránskych útokoch cielených na americkú leteckú základňu al-Udajd pri metropole Dauha. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice BBC.



„Ministerstvo vnútra (Kataru) potvrdzuje..., že bezpečnostná situácia v krajine je stabilná a nie je dôvod na obavy," uviedol rezort vnútra, z vyhlásenia ktorého cituje AFP. Obdobné vyhlásenie vydal aj katarský rezort diplomacie a zdôraznil, že „je dôležité nepodliehať fámam ani šíreniu nepresných informácií“, uvádza BBC.



Rezort diplomacie dodal, že sa bude v koordinácii s ďalšími katarskými orgánmi snažiť o to, aby „zaistil bezpečnosť občanov a obyvateľov a zachoval normálny verejný život“.



Katar tvrdí, že jeho protivzdušná obrana iránske rakety zachytila a že útoky si nevyžiadali nijaké obete.



Tesne pred nimi pritom Dauha ohlásila uzatvorenie svojho vzdušného priestoru. Viaceré západné krajiny, menovite USA, Británia i Kanada, ešte predtým svojich občanov v tejto krajine vyzvali, aby sa až do odvolania „ukryli“ na bezpečnom mieste a nevychádzali. Dauha vtedy reagovala vyhlásením, že tamojšia situácia je stabilná, no monitoruje ju.



Irán ju údajne pred útokom v predstihu varoval, uviedla agentúra Reuters citujúc nemenovaný oboznámený zdroj. Rovnakú informáciu ako prvý priniesol aj denník New York Times s tým, že Irán vykonal útoky tak, aby minimalizoval straty na životoch. Teherán taktiež informoval, že útočil na základňu v Katare, pretože sa nachádza mimo obývaných oblastí.