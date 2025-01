Katar údajne odovzdal Izraelu a Hamasu konečný návrh dohody o prímerí

Dauha 13. januára (TASR) - Katar predložil Izraelu a palestínskemu militantnému hnutiu Hamas "konečný" návrh dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov, ktorej cieľom je ukončiť vojnu v Pásme Gazy. V pondelok to pre agentúru Reuters uviedol nemenovaný predstaviteľ oboznámený s rokovaniami, ktoré Katar sprostredkováva spolu s USA a Egyptom, píše TASR.



Prelom v rokovaniach podľa zdroja nastal v pondelok po polnoci po rozhovoroch medzi šéfmi izraelských tajných služieb, vyslancom novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ a katarským premiérom.



Pokrok podľa agentúry AP potvrdili aj ďalší nemenovaní predstavitelia, ktorí najbližšie dni označili za kritické pre ukončenie viac než 15-mesačnej vojny v Pásme Gazy. K dohode podľa nich ale zatiaľ nedošlo. Jeden zo zdrojov a predstaviteľ Hamasu tvrdia, že je stále potrebné prekonať niekoľko prekážok.



Návrh dohody bol predložený vyjednávačom z Izraela a Hamasu, ktorí ho teraz posunú svojmu vedeniu na prípadné konečné schválenie. Katarskí sprostredkovatelia v poslednom čase obnovili tlak na Hamas, aby dohodu prijal, zatiaľ čo Trumpov vyslanec Steven Witkoff, ktorý bol v uplynulých dňoch v regióne, tlačil na Izrael, uviedol jeden zdroj.



O snahe dospieť k dohode, ktorá by ukončila boje a oslobodila zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy, v nedeľu po telefóne hovorili aj odchádzajúci americký prezident Joe Biden a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Strany zapojené do rokovaní sa podľa istého egyptského predstaviteľa snažia o uzavretie dohody ešte pred Trumpovou inauguráciou 20. januára. Ďalší činiteľ tvrdí, že rozhovory sú na dobrej ceste, ukončené zatiaľ ale neboli. Taktiež odhadol, že dohoda by sa mohla uzavrieť pred inauguráciu.



Vojnu v Pásme Gazy vyvolal útok Hamasu a ďalších palestínskych kománd na Izrael zo 7. októbra 2023. Militanti podľa izraelských údajov zabili na juhu Izraela približne 1200 ľudí a 251 ďalších uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Z nich 96 naďalej zostáva v palestínskej enkláve a približne tretina je podľa Izraela už po smrti.



Izraelská odvetná vojenská operácia si doteraz podľa Hamasom riadených úradov vyžiadala už viac než 46.500 obetí na životoch. Okrem toho izraelské nálety a intenzívne bombardovanie zrovnali so zemou veľkú časť palestínskej enklávy a podľa OSN väčšina tamojšieho obyvateľstva bola nútená opustiť svoje domovy.