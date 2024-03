Katar uisťuje, že rokovania o prímerí v Gaze pokračujú

Dauha 26. marca (TASR) - Katar v utorok informoval, že rokovania medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas o prímerí v Pásme Gazy a výmene rukojemníkov ďalej prebiehajú. Obe strany sa predtým vzájomne obvinili z nedostatočného pokroku v rozhovoroch, ktoré sprostredkuje práve Katar, informuje agentúra AFP.



Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí povedal, že rokovania stále "pokračujú" a nič nenasvedčuje tomu, že by ich opustili delegácie Izraela alebo Hamasu.



Katar sa spolu so Spojenými štátmi a Egyptom snaží už celé týždne sprostredkovať dohodu medzi Izraelom a Hamasom, ktorá by predpokladala prímerie v pobrežnej enkláve a výmenu izraelských rukojemníkov unesených militantmi za palestínskych väzňov.



Bezpečnostná rada OSN v pondelok prvýkrát od začiatku prebiehajúcej vojny v Pásme Gazy prijala rezolúciu požadujúcu okamžité prímerie. Izrael a Hamas sa odvtedy navzájom vinili za to, že sa im zatiaľ nepodarilo dosiahnuť žiadnu dohodu.



Katar rezolúciu BR OSN privítal, ale upozornil, že nemala žiaden bezprostredný účinok na prebiehajúce rokovania.



Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí sa odmietol konkrétne vyjadriť k správam o prítomnosti izraelských odborných tímov na rozhovoroch v katarskej metropole Dauha. Ubezpečil však, že "bez ohľadu na príchody a odchody týchto tímov, stretnutia tu v Dauhe stále prebiehajú a môžem potvrdiť, že časť vyjednávacích tímov je stále tu a vedie rokovania".