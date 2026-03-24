Katar: V konflikte na Blízkom východe nie sme sprostredkovateľom
Vojnu na Blízkom východe, ktorá trvá už štvrtý týždeň vyvolali 28. februára americko-izraelské útoky na Irán.
Autor TASR
Dauha 24. marca (TASR) - Hovorca katarského rezortu diplomacie v utorok potvrdil, že Dauha nevystupuje ako sprostredkovateľ v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom. Dodal, že tamojšie úrady sa sústreďujú predovšetkým na ochranu Kataru, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že sa rozhodol odložiť útoky na iránske elektrárne a energetickú infraštruktúru o päť dní v dôsledku rokovaní, ktoré podľa jeho slov Washington vedie s predstaviteľmi Iránu. Šéf Bieleho domu ich označil za produktívne.
„Do týchto rokovaní nie sme zapojení,“ uviedol v utorok v reakcii na Trumpove slová hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.
„Našim hlavným záujmom a prioritou je v súčasnosti ochrana našej krajiny a podnikanie diplomatických krokoch, aby sme to zabezpečili,“ ozrejmil hovorca.
Podľa jeho slov neprichádza úplné zničenie Iránu do úvahy. „My v Perzskom zálive veríme v spolunažívanie. Veríme v nadviazanie kontaktu s Iránom,“ pokračoval.
„Budeme musieť nájsť spôsob, ako to prekonať. Je to veľmi ťažká situácia, ale my to zvládneme, nájdeme z toho východisko,“ uzavrel hovorca.
Vojnu na Blízkom východe, ktorá trvá už štvrtý týždeň vyvolali 28. februára americko-izraelské útoky na Irán. Teherán reagoval odvetnými zásahmi v celom regióne a zablokovaním strategicky dôležitého Hormuzského prielivu.
