Katar varuje pred prípadnou eskaláciou konfliktu medzi USA a Iránom
Katar spolu s ďalšími krajinami podporuje sprostredkovateľské snahy Pakistanu a existujúce prímerie a je odhodlaný hľadať diplomatické riešenia konfliktu.
Autor TASR
Dauha 19. mája (TASR) - Katar v utorok vystríhal pred ďalšou eskaláciou konfliktu na Blízkom východe. Podľa hovorcu tamojšieho rezortu diplomacie o takýto vývoj nemajú štáty v regióne záujem. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Krajiny v regióne „nechcú byť vtiahnuté do ďalšej vojny,“ uviedol hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Madžíd al-Ansárí na brífingu pre novinárov. V prípade ďalšej eskalácie by podľa jeho slov najviac trpeli civilisti.
Vyjadrenia hovorcu prišli po nedávnych správach, že Spojené štáty a Izrael by mohli obnoviť útoky proti Iránu po viac ako mesiaci stagnujúcich rokovaní o ukončení vojny.
Katar spolu s ďalšími krajinami podporuje sprostredkovateľské snahy Pakistanu a existujúce prímerie a je odhodlaný hľadať diplomatické riešenia konfliktu.
Hovorca sa počas brífingu vyjadril aj k situácii v Hormuzskom prielive, ktorý je od začiatku vojny v podstate uzavretý. Sloboda plavby cez túto úžinu je „našim právom“, vyhlásil Madžíd al-Ansárí. Katar nalieha, aby prieliv zostal „otvorený a aby tamojší status quo nebol narušený opatreniami, ktoré porušujú medzinárodné právo“, dodal.
