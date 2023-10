Katar verí, že Hamas môže čoskoro prepustiť ďalších rukojemníkov

Berlín 21. októbra (TASR) - Katar, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri vyjednávaní s palestínskym hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov, verí, že ďalší zajatci by mohli byť prepustení už čoskoro. Vyplýva to zo sobotného vyjadrenia hovorcu katarskej diplomacie pre nemecký týždenník Welt am Sonntag. Informovala o tom agentúra AFP.



Katar sa ako mediátor podieľal na tom, že Hamas v piatok prepustil prvé dve rukojemníčky - Američanky Judith Raananovú a jej 17-ročnú dcéru Natalie.



"Nemôžem vám sľúbiť, že sa to stane dnes, zajtra alebo pozajtra. Ale ideme cestou, ktorá veľmi skoro povedie k prepusteniu rukojemníkov, najmä civilistov," povedal hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.



Katar podľa jeho slov v súčasnosti pracuje na dohode, na základe ktorej budú prepustení všetci civilní rukojemníci.



Izrael tvrdí, že hnutie Hamas pri útoku zo 7. októbra zajalo najmenej 203 rukojemníkov, medzi ktorými sú Izraelčania, ľudia s dvojakým občianstvom aj cudzinci. Sú medzi nimi aj deti a osoby staršie ako 60 rokov. Podľa piatkového vyhlásenia izraelskej armády je väčšina zajatcov Hamasu stále nažive.



Hovorca katarskej diplomacie povedal, že piatkové prepustenie dvoch Američaniek Kataru a jeho partnerom ukázalo, že úsilie vynaložené v uplynulých dňoch je "uskutočniteľné a musí pokračovať".