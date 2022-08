Vojenská vláda v Čade a povstalci podpísali v Katare prímerie

Dauha 8. augusta (TASR) - Čadská vojenská vláda a niektoré povstalecké skupiny sa v pondelok v Katare dohodli na prímerí. Hlavná povstalecká organizácia Front za zmenu a svornosť v Čade (FACT) však s podmienkami prímeria nesúhlasí a dohodu nepodpísala. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Signatári dohody o prímerí sa zaviazali zastaviť boje až do 20. augusta, keď sa v čadskom hlavnom meste N'Djamena začnú rozhovory o národnom zmierení. Čadská junta tiež súhlasila s tým, že "nebude podnikať vojenské ani policajné operácie proti povstaleckým skupinám" v susedných krajinách.



Rokovanie o prímerí za sprostredkovania Kataru trvalo päť mesiacov a prešlo viacerými krízami. Jednou bol odchod časti povstaleckých skupín z rokovaní, keď obvinili vojenskú vládu zo "zastrašovania, hrozieb a dezinformácií".



K dohode o prímerí sa nepripojila ani hlavná povstalecká skupina FACT, ktorá v Čade vládla do roku 1990. Jej členovia sú obviňovaní zo zabitia dlhoročného čadského prezidenta Idrissa Débyho v roku 2021. Krátko predtým ho oficiálne vyhlásili za víťaza prezidentských volieb, čo by mu bolo prinieslo už šieste funkčné obdobie v úrade.



Šéfom dočasnej vojenskej vlády je Débyho 38-ročný syn Mahamat Idriss Déby. Požiadavka, aby nekandidoval v nijakých budúcich voľbách, sa však súčasťou dohody o prímerí nestala.