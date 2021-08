Katar vyzval hnutie Taliban, aby v Afganistane prijalo prímerie

Dauha 14. augusta (TASR) - Katar v sobotu afganské islamistické hnutie Taliban vyzval, aby prijalo prímerie v Afganistane a zmiernilo svoju ofenzívu, informovala agentúra AFP.



Katarský minister zahraničných vecí šejk Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání a šéf politického úradu Talibanu mulla Abdul Ghaní Barádar sa v sobotu stretli v katarskej metropole Dauha.



"Katarský minister zahraničných vecí Taliban počas vzájomného stretnutie vyzval, aby zmiernil ofenzívu a prijal prímerie," uviedlo vo vyhlásení katarské ministerstvo zahraničných vecí. Prímerie by podľa ministerstva prispelo k zrýchleniu úsilia dosiahnuť politickú dohodu, ktorá by afganskej vláde a občanom zaručila úspešnú budúcnosť.



Katar sprostredkoval rozhovory medzi afganskou vládou a Talibanom, ktoré už niekoľko mesiacov s prerušeniami prebiehajú v Dauhe. Priniesli však len mierny pokrok, píše AFP.



Taliban v uplynulých týždňoch ovládol väčšinu severného, západného a južného Afganistanu. Západom podporovaná afganská vláda tak okrem hlavného mesta Kábul kontroluje len viacero okolitých provincií v centrálnej a východnej časti krajiny, ako aj mesto Mazáre Šaríf na severe.



Hnutie Taliban odštartovalo svoju úspešnú ofenzívu v máji, keď sa začalo sťahovanie vojakov USA a NATO z Afganistanu. Odchod spojencov má byť ukončený do 31. augusta.