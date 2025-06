Katar vyzval Izrael a Hamas využiť príležitosť a uzavrieť prímerie

Dauhá 28. júna (TASR) - Mediátor konfliktu v Pásme Gazy Katar vyzval izraelskú vládu i militantné hnutie Hamas, aby využili súčasnú dynamickú situáciu po uzavretí prímeria Izraela s Iránom a pokročili v rokovaniach o prímerí v palestínskej enkláve. V rozhovore pre agentúru AFP to vyhlásil hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí a poradca premiéra Madžíd Ansári, píše TASR.



„Pokiaľ nevyužijeme túto príležitosť a tento impulz, bude to len ďalšia z mnohých stratených príležitostí v nedávnej minulosti. Nechceme to vidieť znova. Snažíme sa využiť príležitosť, ktorá vznikla v dôsledku prímeria medzi Iránom a Izraelom, na obnovenie rokovaní o Gaze,“ vyhlásil v rozhovore Ansári.



Hovorca dodal, že v súčasnosti strany nevedú žiadne rokovania, ale Katar je „intenzívne zapojený do rozhovorov s každou stranou osobitne“. Americký prezident Donald Trump bol v piatok ohľadom nového prímeria v Gaze optimistický a uviedol, že by k dohode mohlo dôjsť už na budúci týždeň. Mediátorom v konflikte je okrem Spojených štátov a Kataru aj Egypt.



„Videli sme nátlak Spojených štátov a čo ním dokážu dosiahnuť,“ odvolával sa Ansári na januárové prímerie vyjednané USA, v rámci ktorého boli prepustené desiatky rukojemníkov zadržiavaných Hamasom výmenou za stovky palestínskych väzňov.



Hovorca tvrdí, že by nátlak Washingtonu dokázal pomôcť vyjednať nové prímerie. „Veľmi, veľmi úzko s nimi spolupracujeme, aby sme sa uistili, že medzinárodné spoločenstvo ako celok a najmä USA, vyvíjajú správny tlak na obe strany, aby zasadli za rokovací stôl,“ dodal.



Spojené štáty minulý víkend zaútočili na tri jadrové zariadenia v Iráne. Teherán v reakcii vyslal rakety na americkú leteckú základňu al-Udajd v Katare. „Katar mohol prijať rozhodnutie o eskalácii situácie, ale keďže existovala šanca na mier, rozhodli sme sa pre to,“ dodal Ansári.