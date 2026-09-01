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Katar vyzval USA a Irán, aby sa po útokoch vrátili k rokovaniam
Minulý týždeň navštívil katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání Teherán v snahe oživiť diplomatické rokovania .
Autor TASR
Dauha 1. septembra (TASR) - Katar ako sprostredkovateľ rokovaní medzi USA a Iránom v utorok vyzval obe krajiny, aby sa po nedávnych vzájomných úderoch vrátili k dialógu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Od prvého dňa sme hovorili, že neriešenie tejto záležitosti a snaha o legitimizáciu uzavretia (Hormuzského) prielivu povedú k eskalácii,“ uviedol hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí na tlačovej konferencii. „Presne toho sme boli svedkami počas uplynulých dvoch dní,“ zdôraznil.
Reagoval tak na Spojené štáty, ktoré v nedeľu podnikli útok na ostrov Lárak v Hormuzskom prielive a Irán, ktorý zareagoval údermi na vojenské základne s americkým personálom v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Po pol roku vojny sú krajiny stále v patovej situácii, pričom Teherán narúša lodnú dopravu v Hormuze a USA pokračujú v blokovaní iránskych prístavov.
„Vyzývame zúčastnené strany, aby postupovali rozvážne a vrátili sa k rokovaniam... tie s našimi sprostredkovateľmi, či už v Pakistane alebo v Ománe, stále prebiehajú,“ dodal hovorca.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok vyhlásil, že jeho krajina by „okamžite“ prijala recipročné opatrenia, ak by Spojené štáty začali rešpektovať svoje záväzky stanovené v júnovom memorande o porozumení, ktoré bolo uzavreté s cieľom ukončiť vojnu.
Minulý týždeň navštívil katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání Teherán v snahe oživiť diplomatické rokovania po tom ako Irán a Omán oznámili, že vedú diskusie o dočasnom námornom koridore a odstraňovaní mín.
„Od prvého dňa sme hovorili, že neriešenie tejto záležitosti a snaha o legitimizáciu uzavretia (Hormuzského) prielivu povedú k eskalácii,“ uviedol hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí na tlačovej konferencii. „Presne toho sme boli svedkami počas uplynulých dvoch dní,“ zdôraznil.
Reagoval tak na Spojené štáty, ktoré v nedeľu podnikli útok na ostrov Lárak v Hormuzskom prielive a Irán, ktorý zareagoval údermi na vojenské základne s americkým personálom v Jordánsku a Spojených arabských emirátoch. Po pol roku vojny sú krajiny stále v patovej situácii, pričom Teherán narúša lodnú dopravu v Hormuze a USA pokračujú v blokovaní iránskych prístavov.
„Vyzývame zúčastnené strany, aby postupovali rozvážne a vrátili sa k rokovaniam... tie s našimi sprostredkovateľmi, či už v Pakistane alebo v Ománe, stále prebiehajú,“ dodal hovorca.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok vyhlásil, že jeho krajina by „okamžite“ prijala recipročné opatrenia, ak by Spojené štáty začali rešpektovať svoje záväzky stanovené v júnovom memorande o porozumení, ktoré bolo uzavreté s cieľom ukončiť vojnu.
Minulý týždeň navštívil katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání Teherán v snahe oživiť diplomatické rokovania po tom ako Irán a Omán oznámili, že vedú diskusie o dočasnom námornom koridore a odstraňovaní mín.