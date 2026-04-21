Katar vyzval USA a Irán na ukončenie vojny
Dauha 21. apríla (TASR) - V súvislosti s blížiacim sa vypršaním prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom vyzval v utorok Katar obe krajiny na ukončenie konfliktu. Prímerie vyprší v stredu 22. apríla o 20.00 h východoamerického času (štvrtok 2.00 h SELČ). Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Podľa hovorcu katarského ministerstva zahraničných vecí Mádžida Ansárího dostala vojna na Blízkom východe celý región, svetovú ekonomiku aj energetické trhy do „veľmi nebezpečnej situácie“.
Ansárí sa odmietol vyjadriť k možnosti zlyhania rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom s tým, že „tieto rokovania a úsilie Pakistanu podporuje celý svet“.
Katar podľa hovorcu zostáva optimistický a v prípade, že sa krajinám nepodarí dosiahnuť okamžitú dohodu, podporuje aspoň predĺženie súčasného prímeria.
DPA pripomína, že prezident USA Donald Trump v nedeľu potvrdil, že na rokovania do pakistanského Islamabadu pošle ďalšiu americkú delegáciu. Naďalej však zostáva nejasné, či sa nové kolo rozhovorov uskutoční.
Podľa utorkových správ iránskej štátnej televízie IRIB delegácia Teheránu do Pakistanu zatiaľ neodcestovala. Agentúra Reuters medzičasom uviedla, že ďalšie kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom je „naplánované na zajtra (stredu)“.
Delegácie oboch krajín sa v Islamabade stretli prvýkrát 11. apríla. Iránsky tím vedený predsedom parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom a americká delegácia na čele s viceprezidentom J. D. Vanceom absolvovali niekoľko kôl rokovaní. Obe strany však následne uviedli, že sa im pre viaceré rozpory nepodarilo dosiahnuť dohodu na dlhodobom urovnaní konfliktu.
