Katar vyzýva na prijatie opatrení s cieľom zabrániť genocíde v Rafahu

Dauha 8. mája (TASR) - Katar v stredu vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zabránilo "genocíde" v meste Rafah ležiacom na juhu Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Katar už niekoľko mesiacov pôsobí spolu s Egyptom a USA ako sprostredkovateľ rokovaní medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Katarské ministerstvo zahraničných vecí v stredajšom vyhlásení uviedlo, že odsudzuje izraelský vpád do Rafahu a nalieha "na urýchlené prijatie medzinárodných opatrení, aby sa zabránilo napadnutiu mesta a spáchaniu zločinu genocídy".



Izrael sa dlhodobo chystá na inváziu do tohto mesta, ktoré považuje za poslednú baštu hnutia Hamas, a to aj napriek varovaniam Západu a OSN pred možnou humanitárnou katastrofou. Podľa OSN sa v Rafahu nachádza približne 1,4 milióna Palestínčanov, ktorí tam utiekli pred vojnou z iných častí pobrežnej enklávy.



Pre obavy z následkov plánovanej invázie do Rafahu Spojené štáty minulý týždeň pozastavili dodávku bômb Izraelu. Pozostávala z 1800 bômb s hmotnosťou 907 kilogramov a 1700 bômb s hmotnosťou 226 kilogramov, uviedol nemenovaný predstaviteľ administratívy amerického prezidenta Joea Bidena.



Izraelská armáda v noci na utorok prevzala kontrolu nad palestínskou časťou priechodu Rafah do Egypta, v dôsledku čoho došlo k zastaveniu prepravy humanitárnej pomoci. Priechod Kerem Šalom medzi Pásmom Gazy a Izraelom bol z bezpečnostných dôvodov uzavretý od nedele, v stredu ho však Izrael opäť otvoril, uviedla agentúra Reuters.



Ozbrojené krídlo Hamasu – Brigády Izzadína Kasáma, ktoré sa prihlásili aj k nedeľňajšiemu útoku na priechod Kerem Šalom – vo vyhlásení uviedlo, že sa "zameralo na zhromaždisko nepriateľských síl". Tento útok si vyžiadal životy štyroch izraelských vojakov.