Katar: Z vojny na Blízkom východe sa môže stať zamrznutý konflikt
Mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom, zamerané na komplexné ukončenie vojny a otvorenie tejto kľúčovej vodnej trasy, doposiaľ neboli úspešné.
Autor TASR
Dauha 28. apríla (TASR) - Katar vo štvrtok varoval pred možnosťou, že by sa vojna na Blízkom východe stala tzv. zamrznutým konfliktom, keďže rokovania medzi USA a Iránom o mierovej dohode uviazli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nechceme v blízkej budúcnosti vidieť obnovenie nepriateľských aktivít v regióne, nechceme vidieť zamrznutý konflikt, ktorý sa obnoví vždy, keď sa na to nájde politický dôvod,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných Kataru na tlačovej konferencii.
Biely dom v pondelok oznámil, že študuje najnovší iránsky návrh na odblokovanie Hormuzského prielivu, ktorý je prakticky uzavretý už dva mesiace od začiatku vojny na Blízkom východe.
Mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom, zamerané na komplexné ukončenie vojny a otvorenie tejto kľúčovej vodnej trasy, doposiaľ neboli úspešné. „Veľmi nám záleží na tom, aby sa táto vojna skončila trvalo udržateľným spôsobom, ktorý zohľadní všetky naše obavy týkajúce sa regiónu, no aj záležitostí mimo neho,“ dodal hovorca.
Vojnu na Blízkom východe spustili izraelsko-americké útoky na Irán 28. februára. Teherán v reakcii na to útočil raketami a dronmi na štáty Perzského zálivu, pripomína AFP.
„Nechceme v blízkej budúcnosti vidieť obnovenie nepriateľských aktivít v regióne, nechceme vidieť zamrznutý konflikt, ktorý sa obnoví vždy, keď sa na to nájde politický dôvod,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných Kataru na tlačovej konferencii.
Biely dom v pondelok oznámil, že študuje najnovší iránsky návrh na odblokovanie Hormuzského prielivu, ktorý je prakticky uzavretý už dva mesiace od začiatku vojny na Blízkom východe.
Mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom, zamerané na komplexné ukončenie vojny a otvorenie tejto kľúčovej vodnej trasy, doposiaľ neboli úspešné. „Veľmi nám záleží na tom, aby sa táto vojna skončila trvalo udržateľným spôsobom, ktorý zohľadní všetky naše obavy týkajúce sa regiónu, no aj záležitostí mimo neho,“ dodal hovorca.
Vojnu na Blízkom východe spustili izraelsko-americké útoky na Irán 28. februára. Teherán v reakcii na to útočil raketami a dronmi na štáty Perzského zálivu, pripomína AFP.