Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Zahraničie

Katar zachytil dve balistické rakety namierené na jeho územie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Katar odsúdil Irán za jeho „bezohľadné a nezodpovedné“ útoky na katarské územie v reakcii na americko-izraelskú operáciu v islamskej republike.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dauha 3. marca (TASR) - Katarská armáda v utorok zachytila dve balistické rakety, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany po tom, čo novinári agentúry AFP informovali o hlasných výbuchoch v Dauhe. Výbuchy v hlavnom meste Kataru zaznamenali aj v pondelok ráno po iránskych útokoch na susedné krajiny v Perzskom zálive, píše TASR.

Katar bol schopný „zachytiť a neutralizovať dve balistické strely, ktoré cielili na niekoľko oblastí v krajine,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení. „Hrozba bola odstránená okamžite po jej zistení,“ dodalo.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný rozsiahly vojenský zásah proti Iránu, pri ktorom zabili okrem iných najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne.

Katar odsúdil Irán za jeho „bezohľadné a nezodpovedné“ útoky na katarské územie v reakcii na americko-izraelskú operáciu v islamskej republike.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027