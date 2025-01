Katar znova vyjadril podporu dvojštátnemu riešeniu palestínskej otázky

Dauha 28. januára (TASR) - Katar v utorok opätovne vyjadril podporu pre dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu po tom, čo nový americký prezident Donald Trump navrhol presunúť Palestínčanov z Pásma Gazy do Egypta a Jordánska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hovorca katarského ministerstva zahraničných neuviedol detaily rozhovorov s americkými predstaviteľmi, ale povedal, že Katar sa často nezhoduje so svojimi spojencami.



"Náš postoj bol vždy jasný, pokiaľ ide o potrebu, aby palestínsky ľud získal svoje práva a že dvojštátne riešenie je jedinou cestou vpred," odpovedal katarský hovorca na otázku o Trumpových vyjadreniach.



"So všetkými našimi spojencami sa nezhodujeme v mnohých veciach, nielen so Spojenými štátmi, ale úzko s nimi pracujeme, aby sme zaistili, že politiku tvoríme spoločne," dodal.



Katar spolu s USA a Egyptom sprostredkovali dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorá vstúpila do platnosti pred viac ako týždňom a pozastavila boje v Pásme Gazy.



Trump v nedeľu uviedol, že obyvatelia palestínskej enklávy by sa mali presunúť do Egypta a Jordánska a "vypratať" toto územie zničené viac ako 15-mesiacov trvajúcou vojnou. Túto myšlienku vyslovil aj v pondelok. Novinárom povedal, že by chcel, aby Palestínčania "žili v oblasti, kde môžu žiť bez rozbrojov, revolúcie a násilia".



Podľa katarského hovorcu Katar úzko spolupracuje s Trumpovou administratívou v súvislosti s otázkami Blízkeho východu, ktoré zahŕňajú práve palestínsku otázku.