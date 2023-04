Katargate: Panzeriho po Kailisovej tiež prepustili do domáceho väzenia

Brusel 13. apríla (TASR) — Súd v Belgicku vo štvrtok prepustil do domáceho väzenia bývalého talianskeho europoslanca Piera Antonia Panzeriho, jedného z aktérov škandálu Katargate. Vyšetrujúci sudca v stredu súhlasil s prepustením do domáceho väzenia aj v prípade gréckej europoslankyne Evy Kailisovej, rovnako obvinenej z korupcie v tejto afére, informuje spravodajca TASR.



Belgická televízia RTBF informovala, že aj Panzeri musí nosiť elektronický náramok, nesmie opustiť svoj dom, kde bude v rámci preventívnej väzby k dispozícii vyšetrovateľom. Do domácej väzby bol prepustený preto, že spolupracuje s vyšetrovateľmi.



Panzeri strávil štyri mesiace vo vyšetrovacej väzbe v bruselskom väzení Saint-Gilles. Obvinený je z korupcie, prania špinavých peňazí a z vedenia zločineckej organizácie v prípade Katargate. Korupčná aféra, ktorá otriasla Európskym parlamentom (EP), lebo bola do nej zapojená Kailisová ako jeho bývalá podpredsedníčka i ďalší súčasní a bývalí europoslanci a asistenti poslancov z politickej frakcie socialistov a demokratov (S&D).



Stanica RTBF pripomenula, že v tomto prípade súd rozhodol o elektronickom sledovaní aj pre ďalších obžalovaných. Belgický europoslanec Marc Tarabella bol prepustený z väzenia v utorok a bude k dispozícii vyšetrovateľom v domácom väzení, vo svojom dome v obci Anthisnes. Štvrtý obvinený v tomto prípade, partner Kailisovej Francesco Giorgi, má elektronický náramok už od konca februára.



Panzeriho a Kailisovú zatkli 9. decembra po tom, čo belgická polícia vykonala razie na viacerých miestach spojených s politikmi a našla v hotovosti vyše 1,5 milióna eur. Vyšetrovatelia predpokladajú, že Panzeri riadil sieť europoslancov a popredných predstaviteľov mimovládnych organizácií či odborov. Tí boli pripravení brať úplatky a podporovať záujmy Kataru a Maroka. Vlády oboch krajín popreli akékoľvek pochybenie.