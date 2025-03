Katarské médiá informovali o návrhu Egypta na prímerie v Pásme Gazy

Káhira 24. marca (TASR) - Egypt v pondelok predložil nový návrh na prímerie v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedol podľa agentúry DPA katarský portál The New Arab, píše TASR. S odvolaním na "informované zdroje" v Egypte portál uviedol, že návrh bol predložený obom stranám konfliktu.



Podľa portálu The New Arab egyptský návrh vyzýva na okamžité prímerie v Pásme Gazy a na postupný odchod izraelských jednotiek z enklávy. Hovorí tiež o časovom harmonograme, podľa ktorého by malo dôjsť k prepusteniu zvyšných rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.



Izrael predpokladá, že militanti zadržiavajú 58 rukojemníkov, z nich 34 už prevdepodobne nežije. Na základe návrhu by mal Hamas poskytnúť presné informácie o žijúcich a o telách zosnulých rukojemníkov a podložiť ich fotografiami.



Predstaviteľ Hamasu pre DPA potvrdil, že hnutie návrh obdržalo. Izrael sa bezprostredne nevyjadril.



Egypt spolu s Katarom a USA sprostredkoval prímerie v Pásme Gazy, ktoré vstúpilo do platnosti 19. januára a pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Po jeho uplynutí a týždňoch nezhôd medzi Izraelom a Hamasom v súvislosti s prímerím Izrael minulý týždeň obnovil útoky na členov palestínskeho hnutia v enkláve.