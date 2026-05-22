Piatok 22. máj 2026
Katarskí vyjednávači sú v Teheráne na rokovania o ukončení vojny

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Teherán 22. mája (TASR) - Tím katarských vyjednávačov v piatok v koordinácii so Spojenými štátmi pricestoval do Teheránu na rokovania s cieľom pomôcť dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

Katar vystupoval ako sprostredkovateľský štát pri rokovaniach o ukončení vojny v Pásme Gazy aj inde vo svete. Podľa Reuters sa od tejto úlohy v prípade Iránu dosiaľ dištancoval, hoci i na jeho územie boli smerované iránske odvetné útoky.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok vyjadril optimizmus v súvislosti s diplomatickými snahami o ukončenie vojny s Iránom a naznačil, že sa objavujú náznaky pokroku. Zároveň varoval pred prehnanými očakávaniami.

Prezident USA Donald Trump nedávno opäť pohrozil vojenskými údermi po tom, ako rokovania o trvalom ukončení konfliktu uviazli na bode mrazu. Začiatkom tohto týždňa na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov odložil plánovaný útok proti islamskej republike, keďže „vážne rokovania“ pokračovali.
