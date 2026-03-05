Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Katarskou metropolou Dauha otriasli výbuchy

Hasiči zasahujú pri požiari skladu zničeného počas odvetného útoku Iránu v priemyselnej oblasti v katarskom meste Al Rajján Foto: TASR/AP

Katarské ministerstvo obrany potvrdilo raketový útok, ktorý podľa vyhlásenia zachytili systémy protivzdušnej obrany.

Dauha 5. marca (TASR) - Viaceré výbuchy otriasli katarskou metropolou Dauha vo štvrtok len niekoľko hodín po tom, čo úrady oznámili evakuáciu okolia americkej ambasády. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Podľa reportérov AFP išlo o jedny z najintenzívnejších výbuchov v Katare od začiatku iránskych útokov v sobotu. Nad hlavným mestom stúpa hustý čierny dym. Krajiny Perzského zálivu sú opakovane terčom iránskych útokov dronmi a raketami v rámci odvety za rozsiahle americko-izraelské údery na Irán.

Katarské ministerstvo obrany potvrdilo raketový útok, ktorý podľa vyhlásenia zachytili systémy protivzdušnej obrany. Z miesta zatiaľ úrady neinformovali o škodách a obetiach.

Údery nasledovali len niekoľko hodín po telefonáte katarského premiéra Muhammada bin Abdarrahmána Ál Sáního s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím, počas ktorého premiér vyzval na okamžité ukončenie iránskych útokov na štáty Perzského zálivu.

Explózie boli hlásené aj z bahrajnskej metropoly Manáma. V susednej Saudskej Arábii úrady oznámili zostrelenie troch rakiet a niekoľkých dronov v oblasti mesta Al-Kharj, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany na sociálnej sieti X.

Britská agentúra pre námorné obchodné operácie (UKMTO) informovala o silnej explózii na ropnom tankeri pri Kuvajte, ktorá spôsobila únik ropy. Iránske Revolučné gardy vyhlásili, že majú „úplnú kontrolu“ nad Hormuzským prielivom – kľúčovou námornou trasou spájajúcou Perzský záliv s Indickým oceánom a jednu z najdôležitejších pre prepravu energetických surovín.
