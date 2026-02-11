Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Katarský emir a Trump diskutovali o deeskalácii v Perzskom zálive

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Tento telefonát sa uskutočnil po tom, čo americkí a iránski predstavitelia minulý týždeň v piatok rokovali v Ománe.

Autor TASR
Dauha 11. februára (TASR) - Katarský emir Tamím bin Hamad Ál Sání a americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore diskutovali o deeskalácii a bezpečnosti v Perzskom zálive. Oznámila to v stredu kancelária emira. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ál Sání a Trump sa v rozhovore zamerali na „súčasnú situáciu v regióne a medzinárodné snahy zamerané na deeskaláciu a posilnenie regionálnej bezpečnosti a mieru“.

Okrem toho hovorili aj o „podpore diplomatických snách mierených na vyriešenie kríz prostredníctvom dialógu a mierových prostriedkov“.

Tento telefonát sa uskutočnil po tom, čo americkí a iránski predstavitelia minulý týždeň v piatok rokovali v Ománe. Trump uviedol že tieto rozhovory budú pokračovať. K rokovaniam došlo po opakovaných hrozbách zo strany amerického prezidenta o zásahu USA v Iráne, kde bezpečnostné zložky násilne potlačili masové protesty a zabili tisíce ľudí.
