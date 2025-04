Katarský emir vyhlásil, že Izrael nedodržal dohodu o prímerí v Gaze

Moskva 17. apríla (TASR) - Katarský emir Tamím bin Hamad Ál Sání vo štvrtok vyhlásil, že Izrael nedodržal dohodu o prímerí v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti v januári a ktorú sprostredkoval práve Katar spoločne s Egyptom a Spojenými štátmi. Vyjadril sa tak počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Šéf Kremľa ocenil úsilie Kataru o vyriešenie palestínsko-izraelského konfliktu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Ako viete, pred niekoľkými mesiacmi sme dosiahli dohodu, ale Izrael ju, žiaľ, nedodržal,“ povedal Ál Sání.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy začala platiť 19. januára po viac ako 15 mesiacoch vojny. Počas prvej fázy prímeria Hamas prepustil 33 rukojemníkov výmenou za približne 1800 väznených Palestínčanov. Strany sa však nedohodli na pokračovaní prvej fázy či prípadnom prechode do druhej fázy. Izrael následne zablokoval prísun humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy a 18. marca obnovil boje. Deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení aj zvyšní rukojemníci.



Od obnovenia bojov v Pásme Gazy podľa Hamasom kontrolovaného ministerstva zdravotníctva zahynulo najmenej 1691 ľudí a počet obetí vojny stúpol na 51.065. Izraelská armáda v stredu oznámila, že od obnovenia operácií vytvorila na 30 percentách územia Pásma Gazy nárazníkovú zónu.



Katarský emir vo štvrtok uviedol, že Katar sa bude usilovať o dosiahnutie dohody, ktorá ukončí utrpenie palestínskeho ľudu, najmä v Pásme Gazy.



Ruský prezident ocenil úsilie Kataru v súvislosti s riešením konfliktu v Pásme Gazy a množstvo úmrtí v tejto vojne označil za tragédiu. „Dlhodobé riešenie je možné dosiahnuť len na základe rezolúcie OSN a predovšetkým v súvislosti so zriadením dvoch štátov,“ uviedol Putin.