Ál Sání žiada BR OSN, aby prinútila Izrael rokovať o ukončení vojny

Dauha 5. decembra (TASR) - Katarský šejk Tamím ibn Hamad Ál Sání v utorok vyzval Bezpečnostnú radu (BR) OSN, aby naliehala na Izrael a prinútila ho rokovať o ukončení vojny v Pásme Gazy. Nečinnosť medzinárodného spoločenstva, čo sa týka snáh o ukončenie konfliktu, je podľa katarského emira "hanebná", informovala agentúra Reuters.



"Je hanebné, že medzinárodné spoločenstvo umožňuje, aby tento ohavný zločin pokračoval už takmer dva mesiace, počas ktorých dochádza k systematickému a úmyselnému zabíjaniu nevinných civilistov vrátane žien a detí," tvrdil Ál Sání v príhovore pred lídrami na regionálnom summite v Dauhe.



V Katare pôsobí viacero politických lídrov palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré je vo vojne s Izraelom. Dauha je zároveň sprostredkovateľom rokovaní medzi oboma stranami konfliktu. Ich výsledkom bolo týždňové prímerie v Pásme Gazy, ktorého platnosť skončila uplynulý piatok, po čom došlo k opätovnému vzplanutiu bojov.



V rámci dohody o prímerí Hamas prepustil desiatky rukojemníkov, ktorých odvliekol do palestínskej enklávy po útoku na Izrael zo 7. októbra. Výmenou za rukojemníkov Izrael oslobodil stovky palestínskych väzňov. Izrael tiež umožnil, aby intenzívnejšie dodávky pomoci do Gazy.



Emir Ál Sání v utorok okrem toho tvrdil, že Katar rokuje s Izraelom i Hamasom v snahe obnoviť dohodu o prímerí. "Neustále sa snažíme obnoviť (dočasné prímerie) a zmierniť bremeno našich ľudí v Pásme Gazy. To však nie je alternatívou ku komplexnému prímeriu," povedal na summite.



Bezpečnostná rada OSN, zložená z 15 členov, v novembri prekonala dovtedajšiu patovú situáciu a vyzvala na urýchlené humanitárne prestávky v bojoch v Gaze a ich predĺženie na dostatočný počet dní, aby sa umožnil prísun potrebnej humanitárnej pomoci.