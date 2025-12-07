< sekcia Zahraničie
Katarský premiér: Kontakty s Hamasom umožnili prímerie v Gaze
V Katare od roku 2012 sídli politbyro Hamasu.
Autor TASR
Dauha 7. decembra (TASR) - Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v nedeľu obhajoval kontakty svojej vlády s palestínskym militantným hnutím Hamas. Komunikácia s organizáciou podľa neho umožnila sprostredkovať prímerie v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
„Teraz vidíme, že táto komunikácia viedla k prímeriu, k prepusteniu rukojemníkov, k zmierneniu utrpenia tamojších ľudí,“ povedal katarský premiér na fóre v Dauhe.
V Katare od roku 2012 sídli politbyro Hamasu. Kontakty medzi Katarom a Hamasom podľa Muhammada započali pred 13 rokmi na žiadosť Spojených štátov. Spolu s Egyptom a Tureckom tiež katarská vláda zohrala kľúčovú úlohu pri vyjednaní dohody o prímerí v Pásme Gazy.
DPA pripomína, že Spojené štáty sa v uplynulom období spoliehali na sprostredkovanie zo strany Kataru aj pri komunikácii s afganským radikálnym hnutím Taliban.
Šéf katarskej vlády zároveň vo svojom vystúpení odmietol, že Dauha financuje Hamas. „Pomoc a financie, o ktorých sa tvrdí, že išli Hamasu, išli obyvateľom Gazy v rámci veľmi transparentného procesu,“ povedal.
V septembri Izrael uskutočnil údery na Dauhu, ktorých cieľom boli vyjednávači Hamasu. Podľa AFP išlo o bezprecedentnú eskaláciu v regióne počas vojny v Pásme Gazy.
„Teraz vidíme, že táto komunikácia viedla k prímeriu, k prepusteniu rukojemníkov, k zmierneniu utrpenia tamojších ľudí,“ povedal katarský premiér na fóre v Dauhe.
V Katare od roku 2012 sídli politbyro Hamasu. Kontakty medzi Katarom a Hamasom podľa Muhammada započali pred 13 rokmi na žiadosť Spojených štátov. Spolu s Egyptom a Tureckom tiež katarská vláda zohrala kľúčovú úlohu pri vyjednaní dohody o prímerí v Pásme Gazy.
DPA pripomína, že Spojené štáty sa v uplynulom období spoliehali na sprostredkovanie zo strany Kataru aj pri komunikácii s afganským radikálnym hnutím Taliban.
Šéf katarskej vlády zároveň vo svojom vystúpení odmietol, že Dauha financuje Hamas. „Pomoc a financie, o ktorých sa tvrdí, že išli Hamasu, išli obyvateľom Gazy v rámci veľmi transparentného procesu,“ povedal.
V septembri Izrael uskutočnil údery na Dauhu, ktorých cieľom boli vyjednávači Hamasu. Podľa AFP išlo o bezprecedentnú eskaláciu v regióne počas vojny v Pásme Gazy.