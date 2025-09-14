< sekcia Zahraničie
Katarský premiér po útoku vyzval štáty sveta, aby potrestali Izrael
Izrael v utorok podnikol letecké útoky na katarské hlavné mesto, ktoré cielili predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajju.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dauha 14. septembra (TASR) - Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v nedeľu vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prestalo používať dvojaký meter a potrestalo Izrael za jeho „zločiny“. Vyjadril sa tak štyri dni po útoku Izraela na predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas v katarskej Dauhe. Absencia akýchkoľvek dôsledkov podľa neho Izrael iba ďalej povzbudzuje. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel.
„Nastal čas, aby medzinárodné spoločenstvo prestalo používať dvojaký meter a potrestalo Izrael za všetky zločiny, ktoré spáchal. Izrael musí vedieť, že prebiehajúca vyhladzovacia vojna, ktorej je vystavený náš bratský palestínsky národ a ktorej cieľom je vyhnať ho z jeho zeme, nebude fungovať,“ povedal premiér.
Izrael v utorok podnikol letecké útoky na katarské hlavné mesto, ktoré cielili predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajju. Zahynulo pri tom päť členov hnutia. Hamas však v piatok vyhlásil, že jeho hlavný vyjednávač spomínaný útok prežil.
Izraelskú akciu predseda katarskej vlády nazval útokom na samotný princíp mediácie a za „štátny terorizmus“. Izrael podľa neho nemá žiadne „červené čiary“.
Šejk Muhammad sa tak vyjadril v predvečer mimoriadneho summitu arabských a moslimských lídrov v Katare. Medzi vysokými predstaviteľmi, ktorí sa zúčastnia na schôdzke, budú aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján alebo iracký premiér Muhammad Šijá Súdání
„Nastal čas, aby medzinárodné spoločenstvo prestalo používať dvojaký meter a potrestalo Izrael za všetky zločiny, ktoré spáchal. Izrael musí vedieť, že prebiehajúca vyhladzovacia vojna, ktorej je vystavený náš bratský palestínsky národ a ktorej cieľom je vyhnať ho z jeho zeme, nebude fungovať,“ povedal premiér.
Izrael v utorok podnikol letecké útoky na katarské hlavné mesto, ktoré cielili predovšetkým na hlavného vyjednávača Hamasu Chalíla Hajju. Zahynulo pri tom päť členov hnutia. Hamas však v piatok vyhlásil, že jeho hlavný vyjednávač spomínaný útok prežil.
Izraelskú akciu predseda katarskej vlády nazval útokom na samotný princíp mediácie a za „štátny terorizmus“. Izrael podľa neho nemá žiadne „červené čiary“.
Šejk Muhammad sa tak vyjadril v predvečer mimoriadneho summitu arabských a moslimských lídrov v Katare. Medzi vysokými predstaviteľmi, ktorí sa zúčastnia na schôdzke, budú aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján alebo iracký premiér Muhammad Šijá Súdání