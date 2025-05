Katarský premiér poprel, že daroval lietadlo Trumpovi kvôli vplyvu

Dauha 20. mája (TASR) - Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v utorok odmietol kritiku, podľa ktorej chce krajina získať vplyv pomocou luxusného lietadla Boeing 747-8 v hodnote 400 miliónov dolárov ako daru pre amerického prezidenta Donalda Trumpa. Lietadlo by malo v budúcnosti slúžiť ako nový americký prezidentský špeciál Air Force One, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Podľa katarského premiéra ide o bežný dar v rámci „výmeny medzi dvoma krajinami“ a vníma ho ako „normálnu vec medzi spojencami“. Poprel obvinenia z úplatkárstva či snahy zaistiť si väčší vplyv u americkej administratívy.



„Dúfam, že ľudia v Spojených štátoch a aj tamojší politici nás vnímajú ako priateľov, partnerov, spoľahlivých partnerov, ktorí boli vždy Spojeným štátom k dispozícii, keď nás potrebovali,“ vyhlásil Ál Sání.



Líder demokratickej menšiny v americkom Senáte Chuck Schumer v nadväznosti na možnosť luxusného lietadla ako daru predstavil návrh zákona, ktorým chce proti tomu bojovať. Podľa Trumpa by bolo „hlúpe“ neprijať tak veľkorysý dar.



Počas návštevy amerického prezidenta v Dauhá spoločnosť Boeing uzavrela svoju dosiaľ najväčšiu zmluvu a letecký dopravca Qatar Airways si od nej objednal 160 lietadiel s možnosťou navýšenia o ďalších 50.