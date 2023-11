Katarský premiér verí, že sa blížia k dohode o prepustení rukojemníkov

Dauha 19. novembra (TASR) - Dosiahnutie dohody o oslobodení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy v súčasnosti závisí už len od "menej dôležitých" praktických otázok. V nedeľu to vyhlásil katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání, no ďalšie podrobnosti neposkytol. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Výzvy, ktorým dohoda čelí, sú len veľmi malé, ide len o praktické otázky a logistiku," povedal katarský premiér na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom.



Katar je sprostredkovateľom snáh o prepustenie rukojemníkov, ktorých militanti uniesli začiatkom októbra pri útoku na Izrael výmenou za dočasné prímerie. Toto úsilie doteraz viedlo k prepusteniu štyroch rukojemníkov.



"Myslím, že som si teraz viac istý, že sme dostatočne blízko k dosiahnutiu dohody, ktorá zabezpečí bezpečný návrat týchto ľudí domov," dodal katarský premiér.



Biely dom v nedeľu poprel správy o dosiahnutí dohody medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom o potenciálnom prepustení rukojemníkov výmenou za prestávky v bojoch. Reagoval tak na informácie denníka The Washington Post, podľa ktorého strany už predbežnú dohodu dosiahli.



Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu a ďalších skupín po vpáde do Izraela zo 7. októbra približne 1200 ľudí, pričom ďalších zhruba 240 osôb zajali ako rukojemníkov a odvliekli do Pásma Gazy. Štyria z rukojemníkov boli neskôr prepustení a jeden ďalší bol oslobodený počas vojenskej operácie. Dosiaľ však nie je jasné, koľko zvyšných rukojemníkov je ešte nažive.