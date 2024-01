Katarský premiér:Rámec pre prímerie v Gaze sa chystáme odovzdať Hamasu

Washington 29. januára (TASR) - Rámec pre zastavenie bojov v Pásme Gazy a prepustenie rukojemníkov, ktorý vzišiel z rokovaní predstaviteľov Spojených štátov, Izraela, Egypta a Kataru, chcú zainteresované strany odovzdať Hamasu. Uviedol to v pondelok katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Katarský premiér na podujatí think tanku Atlantická rada vo Washigtone povedal, že nedávne rokovania v Paríži priniesli "dobrý pokrok". Potvrdil, že sa stretol so šéfom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williamom Bunskom a vysokopostavenými bezpečnostnými predstaviteľmi Egypta a Izraela, aby rokovali o zastavení bojov v Pásme Gazy.



Výsledkom stretnutia bol podľa Ál Sáního rámec pre postupné prímerie, v rámci ktorého majú militanti najprv prepustiť zo zajatia ženy a deti výmenou za prúdenie pomoci do Pásma Gazy.



Zapojené strany "dúfajú, že sa im podarí odovzdať tento návrh Hamasu a dosiahnuť, aby sa do procesu pozitívne a konštruktívne zapojil", dodal katarský premiér. Uviedol tiež, že Hamas pred rokovaniami vyslovil "jasnú požiadavku" na "trvalé prímerie", k čomu by súčasný návrh "mohol v budúcnosti viesť".



Od vypuknutia vojny v Pásme Gazy pôsobí Katar ako sprostredkovateľ medzi znepriatelenými stranami. Boje v palestínskej enkláve vypukli po koordinovanom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, na ktorý izraelská armáda reagovala odvetnými útokmi.



Izraelské úrady tvrdia, že v zajatí ostáva 132 rukojemníkov. Hamas prepustil 105 rukojemníkov na konci novembra v rámci týždňového prímeria, ktoré sprostredkoval Katar. Izrael výmenou za to oslobodil 240 Palestínčanov z izraelských väzníc. V zajatí únoscov zahynulo podľa Izraela najmenej 28 ľudí.