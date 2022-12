Katar:Spájanie našej vlády s korupciou v EP ohrozuje vzťah s Belgickom

Dauha 18. decembra (TASR) - Katar v nedeľu odsúdil vyšetrovanie korupcie zo strany Belgicka a pozastavenie všetkej činnosti Európskeho parlamentu (EP) týkajúcej sa emirátu s tým, že by to mohlo "negatívne" ovplyvniť vzájomné vzťahy a dodávky zemného plynu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Belgická polícia v stredu oznámila, že pri domových prehliadkach súvisiacich s údajnou korupciou ľudí s väzbami na europarlament zaistila takmer 1,5 milióna eur. Zadržaných bolo šesť ľudí, z toho štyroch z nich obvinili. Medzi obvinenými je aj grécka europoslankyňa a teraz už bývalá podpredsedníčka EP Eva Kailisová.



Europoslanci vo štvrtok v reakcii na obvinenia niektorých poslancov a asistentov poslancov z účasti na škandále Katargate vyzvali pozastaviť všetky práce na legislatívnych spisoch týkajúcich sa Kataru.



Rozhodnutie zaviesť "takéto diskriminačné obmedzenie" pred skončením vyšetrovania "negatívne ovplyvní regionálnu a globálnu bezpečnostnú spoluprácu, ako aj prebiehajúce diskusie o globálnej energetickej chudobe a bezpečnosti," uviedol vo vyhlásení katarský diplomat.



"Rozhodne odmietame obvinenia spájajúce našu vládu s takýmto konaním," uvádza sa ďalej sa vo vyhlásení. Diplomat podotkol, že "Katar nebol jedinou stranou menovanou v rámci vyšetrovania".



Belgická prokuratúra uviedla, že korupciu v EP vyšetrovala viac ako rok. Podľa diplomata "je hlbokým sklamaním, že belgická vláda nevyvinula žiadne úsilie, aby sa s katarskou vládou spojila a zistila fakty, keď sa dozvedela o obvineniach".



Katarský diplomat takisto zdôraznil "úzky" vzťah emirátu s Belgickom. "Naše krajiny spolupracovali počas pandémie ochorenia COVID-19 a Katar je dôležitým dodávateľom skvapalneného zemného plynu (LNG) do Belgicka," dodal.