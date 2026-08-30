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KATASTROFA V NEPÁLE: Povodne si vyžiadali už 800 obetí na životoch
Po tom, čo záchranné práce pokračovali už piaty deň po sebe, zostáva stále 2502 ľudí nezvestných.
Autor TASR
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Káthmandu 30. augusta (TASR) - Ničivé povodne v blízkosti hraníc s Čínou si v Nepále vyžiadali už najmenej 781 obetí, uviedol v nedeľu tamojší úrad pre zvládanie katastrof. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Po tom, čo záchranné práce pokračovali už piaty deň po sebe, zostáva stále 2502 ľudí nezvestných. Čínske štátne médiá už predtým potvrdili 16 mŕtvych v Tibete a 546 nezvestných. Celková bilancia stredajšej katastrofy tak stúpla na 797 mŕtvych a 3048 nezvestných osôb.
Podľa informácií geologickej služby USA (USGS) spôsobilo stredajšiu katastrofu na čínsko-nepálskej hranici v oblasti medzi Nepálom a Tibetom zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu trosiek a bahna.
Hoci presná príčina kolapsu zatiaľ nie je jasná, klimatické zmeny spôsobujú celosvetové topenie ľadovcov, čo zvyšuje riziko podobných katastrof, pripomína AFP.
Po tom, čo záchranné práce pokračovali už piaty deň po sebe, zostáva stále 2502 ľudí nezvestných. Čínske štátne médiá už predtým potvrdili 16 mŕtvych v Tibete a 546 nezvestných. Celková bilancia stredajšej katastrofy tak stúpla na 797 mŕtvych a 3048 nezvestných osôb.
Podľa informácií geologickej služby USA (USGS) spôsobilo stredajšiu katastrofu na čínsko-nepálskej hranici v oblasti medzi Nepálom a Tibetom zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu trosiek a bahna.
Hoci presná príčina kolapsu zatiaľ nie je jasná, klimatické zmeny spôsobujú celosvetové topenie ľadovcov, čo zvyšuje riziko podobných katastrof, pripomína AFP.