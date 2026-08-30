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KATASTROFA V NEPÁLE: Povodne si vyžiadali už 800 obetí na životoch

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Na snímke Nepál. Foto: TASR/AP

Po tom, čo záchranné práce pokračovali už piaty deň po sebe, zostáva stále 2502 ľudí nezvestných.

Autor TASR
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Káthmandu 30. augusta (TASR) - Ničivé povodne v blízkosti hraníc s Čínou si v Nepále vyžiadali už najmenej 781 obetí, uviedol v nedeľu tamojší úrad pre zvládanie katastrof. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Po tom, čo záchranné práce pokračovali už piaty deň po sebe, zostáva stále 2502 ľudí nezvestných. Čínske štátne médiá už predtým potvrdili 16 mŕtvych v Tibete a 546 nezvestných. Celková bilancia stredajšej katastrofy tak stúpla na 797 mŕtvych a 3048 nezvestných osôb.

Podľa informácií geologickej služby USA (USGS) spôsobilo stredajšiu katastrofu na čínsko-nepálskej hranici v oblasti medzi Nepálom a Tibetom zrútenie ľadovca, ktoré vyvolalo prívalovú vlnu trosiek a bahna.

Hoci presná príčina kolapsu zatiaľ nie je jasná, klimatické zmeny spôsobujú celosvetové topenie ľadovcov, čo zvyšuje riziko podobných katastrof, pripomína AFP.
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