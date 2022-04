Katastrofálnu potravinovú krízu v Afrike ešte zhorší vojna na Ukrajine

Kapské Mesto 5. apríla (TASR) - Západná Afrika sa nachádza na pokraji najhoršej potravinovej krízy za uplynulé desaťročie a existujú obavy, že vojna na Ukrajine túto katastrofálnu situáciu môže ešte zhoršiť, upozornilo v utorok 11 medzinárodných humanitárnych organizácií. Informovala o tom agentúra DPA.



Organizácie, medzi ktorými je i Oxfam, Save the Children či World Vision, to uviedli pred konferenciou Európskej únie o potravinovej kríze v africkom Saheli.



Mnoho darcovských krajín podľa týchto organizácií už dalo najavo, že by financovanie pre Afriku mohlo obmedziť, aby získalo prostriedky pre ukrajinskú krízu, cituje DPA. V tejto súvislosti by mohlo v západnej Afrike hladovať takmer 40 miliónov ľudí.



V tomto regióne už v súčasnosti trpí hladom 27 miliónov ľudí; ďalších 11 miliónov by k nim mohlo pribudnúť do júna tohto roka. Predstavuje to podľa humanitárnych organizácií o tretinu viac hladujúcich než vlani, píše DPA.



Podľa odhadov OSN trpí v uvedenej zemepisnej oblasti podvýživou 6,3 milióna detí vo veku od šiestich mesiacov do piatich rokov. Hlavnými dôvodmi poklesu produkcie obilia sú obdobia sucha či, naopak, povodne, konflikty a hospodárske dôsledky pandémie koronavírusu.



Ceny potravín v západnej Afrike stúpli počas uplynulých piatich rokov o 30 percent. Situáciu teraz zhoršuje vojna na Ukrajine. Podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) môžu ceny potravín celosvetovo stúpnuť o 20 percent.



Existenciu miliónov ľudí ohrozuje aj najhoršie sucho za uplynulých 40 rokov v Africkom rohu, pripomína DPA. Podľa údajov OSN je akútnym hladomorom v častiach Somálska, Etiópie a Kene ohrozených viac než 13 miliónov ľudí.