Kate vystúpila prvýkrát od diagnostikovania rakoviny na verejnosti

Londýn 15. júna (TASR) - Britská princezná Catherine sa v sobotu po niekoľkomesačnej prestávke vrátila do verejného života, keď sa spolu s rodinou zúčastnila počas liečby rakoviny na slávnostnej vojenskej prehliadke Trooping the Colour. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.



Kate sa pred začiatkom prehliadky, ktorá sa koná každoročne v centre Londýna pri príležitosti narodenín britského monarchu, previezla spolu so svojimi deťmi v koči. Davy ľudí lemujúce ulice britskej metropoly jasali, keď koč s princeznou a jej deťmi prechádzal okolo. Zdalo sa pritom, že princezná oblečená v bielych šatách a klobúku bola počas jazdy uvoľnená, všíma si DPA.



Britský kráľ Karol III. sa spolu s manželkou kráľovnou Kamilou viezol v samostatnom koči, za ktorým cválal na koni princ William, Karolov nástupca a manžel Kate, spolu s ďalšími členmi kráľovskej rodiny.



Po jazde kočmi a na koňoch sa britská kráľovská rodina vrátila do Buckinghamského paláca a neskôr členovia rodiny spoločne vystúpia na balkón.



Catherine (42) koncom marca prostredníctvom videozáznamu oznámila, že jej diagnostikovali onkologické ochorenie a podrobuje sa chemoterapii. Naposledy sa na verejnom podujatí zúčastnila ešte vlani počas Vianoce.



V piatok Kate oznámila, že v rámci liečby rakoviny "robí pokroky" ale stále nie je mimo ohrozenia. Zároveň uviedla, že sa teší na sobotňajšiu vojenskú prehliadku a dúfa, že sa v lete zúčastní aj niekoľkých ďalších podujatí.



Princezná z Walesu oznámila, že má rakovinu, niekoľko týždňov po tom, čo palác oznámil, že touto chorobou trpí aj kráľ Karol. Ani jeden z nich však nespresnil, akým druhom rakoviny trpí.



Karol sa však v dôsledku ochorenia v sobotu na vojenskej prehliadke zúčastnil z kráľovského koča a vynechal jazdu na koni. Kráľ sa po diagnostikovaní rakoviny vrátil k svojim verejným povinnostiam v apríli. Program 75-ročného panovníka je pomerne vyťažený, no jeho záväzky zostávajú obmedzené, aby nebola ohrozená jeho liečba.



Prehliadka Trooping the Colour sa koná tradične v júni, hoci narodeniny má Karol až 14. novembra. Britskí panovníci však narodeniny oslavujú dvakrát - súkromne aj formou verejnej oslavy.