Katedrála Notre-Dame sa objaví na nových dvojeurových minciach
Každá z 20 krajín používajúcich euro môže každoročne vydať dva druhy pamätných mincí na dvojeurovkách.
Autor TASR
Paríž 4. novembra (TASR) - Francúzsko vydáva pamätnú mincu v nominálnej hodnote dve eurá s vyobrazením parížskej katedrály Notre-Dame, ktorú v roku 2019 vážne poškodil rozsiahly požiar. Je to počin na počesť remeselníkov podieľajúcich sa na jej obnove. Katedrálu opäť otvorili vlani 7. decembra.
Každá z 20 krajín používajúcich euro môže každoročne vydať dva druhy pamätných mincí na dvojeurovkách. Tieto mince, použiteľné v bežnom obehu, zobrazujú udalosti, osobnosti alebo kultúrne dedičstvo, ktoré mali v danom roku veľký význam. Parížska mincovňa (Monnaie de Paris) nedávno vyrobila dvojeurovú mincu s vyobrazením fasády katedrály Notre-Dame, pričom časť z úvodných 20 miliónov vyrazených mincí sa dostane do obehu v priebehu niekoľkých dní, píše denník Le Parisien.
Vydávanie pamätných mincí si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 20 krajín eurozóny. Ak sa proti navrhovanému motívu postaví akákoľvek krajina, produkcia sa zastaví. Pozoruhodný prípad sa stal v roku 2015, keď Francúzsko zablokovalo pokus Belgicka vydať mincu pripomínajúcu 200. výročie bitky pri Waterloo. V bitke, ktorá sa odohrala v roku 1815 na území dnešného Belgicka, bola Napoleonova armáda porazená spojeneckými britsko-pruskými silami.
Francúzsko v januári vydalo pamätnú dvojeurovku s vyobrazením exteriéru parížskeho múzea Louvre pri príležitosti 200. výročia úmrtia Vivanta Denona, prvého riaditeľa tejto inštitúcie. Krajina minulý rok zmenila „národnú“ stranu euromincí v nominálnej hodnote 10, 20 a 50 centov. Starší dizajn nahradila portrétmi troch výnimočných žien svojej histórie - Simone Veilovej, Josephine Bakerovej a Marie Curieovej.
Každá eurominca - jednoeurovka a dvojeurovka plus mince v nominálnej hodnote 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov - má spoločnú stranu, ako aj „národnú“, ktorú možno zmeniť len raz za 15 rokov.
