Katedrálu Notre Dame otvoria pre verejnosť v decembri budúceho roku

Paríž 6. marca (TASR) - Rekonštrukcia katedrály Notre Dame v Paríži napreduje dostatočne rýchlo, aby jej opätovné otvorenie pre návštevníkov a veriacich bolo možné koncom roka 2024 - necelých šesť rokov od ničivého požiaru z 15. apríla 2019, ktorý ju spustošil.



Podľa agentúry AP o tom v pondelok informovali francúzske úrady.



V utorok bude v podzemných priestoroch pred katedrálou otvorená výstava s názvom Notre-Dame de Paris: v srdci staveniska. Bude prístupná zadarmo a záujemcom priblíži prebiehajúce práce na mieste i odborné znalosti a zručnosti tých, ktorí sa na rekonštrukcii podieľajú. Vystavené tam sú aj niektoré umelecké diela z katedrály, informuje TASR.



Platiaci návštevníci výstavy budú mať okrem toho možnosť ponoriť sa do histórie katedrály pomocou virtuálnej reality. Podľa francúzskej ministerky kultúry Rimy Abdul-Malakovej návštevníci takto "získajú zážitok z návštevy Notre-Dame úplne novým spôsobom".



Ministerka dodala, že otvorenie Chrámu Matky Božej v stanovenom termíne neznamená, že dovtedy bude dokončená celá renovácia. Spresnila, že aj v roku 2025 budú ešte prebiehať nejaké renovačné práce.



Jean-Louis Georgelin, armádny generál zodpovedný za kolosálny projekt renovácie parížskej katedrály, potvrdil, že katedrála bude pre verejnosť otvorená v decembri budúceho roku.



Informoval tiež, že tento rok sa na hlavnom hrebeni strechy katedrály začne stavať jej ikonická štíhla veža - sanktusník -, ktorú v 19. storočí navrhol postaviť architekt Eugene Viollet-le-Duc.



"Návrat veže (sanktusník) na parížsky horizont bude podľa môjho názoru symbolom toho, že pri Notre Dame vyhrávame," povedal Georgelin pre agentúru AP.



Informoval, že každý deň v hlavnom meste i v celej krajine pracuje na obnove Notre Dame asi 1000 ľudí. "Najväčšou výzvou je každý deň presne dodržiavať plán, ktorý sme urobili," priznal.



Samotná renovácia Notre Dame sa začala minulý rok, po viac ako dvoch rokoch sanačných prác, ktorých cieľom bolo zaistiť stabilitu budovy, aby ju remeselníci mohli začať opravovať. Po diskusiách bolo rozhodnuté, že katedrála - majstrovské dielo gotickej architektúry - bude zrenovovaná do pôvodnej podoby.



Výkonný riaditeľ vládnej agentúry, ktorá dohliada na rekonštrukciu, Philippe Jost potvrdil, že výsledok renovácie "bude verný pôvodnej architektúre", a to pokiaľ ide o tvary prvkov katedrály i použité materiály a metódy.



"Nerobíme betónové klenby, ktoré vyzerajú ako kamenné, robíme kamenné klenby, ktoré staviame tak ako v stredoveku," povedal Jost a dodal, že strešná konštrukcia bude tiež vyrobená z dubového dreva - ako tá pôvodná.