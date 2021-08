Kathy Hochulová sa stala novou guvernérkou štátu New York

New York 24. augusta (TASR) - Kathy Hochulová sa v utorok stala guvernérkou amerického štátu New York ako prvá žena na tomto poste. Vo funkcii nahradila Andrewa Cuoma, ktorý odstúpil pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania. Informovala o tom agentúra AP.



Hochulová bola vymenovaná do funkcie počas krátkej a súkromnej ceremónie, na ktorú dohliadala najvyššia sudkyňa štátu Janet DiFiorová. Po prvýkrát v histórii tak zaujímajú väčšinu popredných funkcií vo vláde amerického štátu New York ženy, pripomína AP.



Nová guvernérka sa podľa AP vlády plánuje chopiť okamžite, keďže v nej už niekoľko mesiac panuje chaos pre sexuálne obvinenia vznesené voči teraz už bývalému newyorskému guvernérovi Cuomovi. V utorok ráno sa Hochulová plánuje stretnúť s miestnymi zákonodarcami a poobede by mala pred verejnosťou vystúpiť s príhovorom.



Demokratka Kathy Hochulová doteraz pôsobila na poste Cuomovej zástupkyne. Tejto funkcie sa ujala v roku 2015. V rokoch 2011-13 bola aj členkou Snemovne reprezentantov Kongresu USA.



Bývalý guvernér Andrew Cuomo pred dvoma týždňami oznámil, že radšej odstúpi z funkcie, než aby musel podstupovať tzv. impeachment po tom, ako ho obvinili zo sexuálneho obťažovania viacerých žien.



Svoju kanceláriu podľa AP oficiálne opustil v pondelok okolo 12:00 miestneho času. Cuomo odišiel po desiatich rokoch strávených v tejto funkcii.



Výzvy na odchod Cuoma z funkcie sa objavili po tom, ako newyorská prokurátorka Letitia Jamesová oznámila závery vyšetrovania, z ktorých vyplýva, že sexuálne obťažoval 11 súčasných i bývalých štátnych zamestnankýň. Cuoma na odstúpenie vyzval aj americký prezident Joe Biden, predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, viacerí demokratickí kongresmani a dokonca aj jeho blízki spolupracovníci.



Cuomo pri oznámení svojej demisie odmietol akékoľvek previnenie a vyhlásil, že vyšetrovanie voči jeho osobe bolo zaujaté a politicky motivované.