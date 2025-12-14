< sekcia Zahraničie
Katolíci blahorečili mučeníkov vojny v Španielsku a Francúzsku
V Španielsku bolo blahorečených 124 mužov a žien, ktorí zahynuli na rôznych miestach počas občianskej vojny a prenasledovania katolíkov v rokoch 1936 až 1937.
Autor TASR
Madrid/Paríž 14. decembra (TASR) - V sobotu sa v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Jaéne v španielskej Andalúzii a v katedrále Notre Dame v Paríži konali dve omše za blahorečenie takmer 200 ľudí, ktorí zomreli počas prenasledovania kresťanov. Obe skupiny boli predmetom samostatných „prípadov“ kanonizácie. TASR o tom píše podľa webu euronews a agentúry CNA.
V Španielsku bolo blahorečených 124 mužov a žien, ktorí zahynuli na rôznych miestach počas občianskej vojny a prenasledovania katolíkov v rokoch 1936 až 1937. Slávnosť viedol Marcello Semeraro, predseda Dikastéria pre kauzy svätých.
V Paríži bola pre bežných turistov pre túto príležitosť uzavretá katedrála Notre-Dame. Počas najväčšej kolektívnej beatifikácie vo Francúzsku tam blahorečili 50 kňazov, rehoľníkov, skautov a aktivistov, ktorí v roku 1943 odpovedali na výzvu Abbého Jeana Rodhaina, budúceho zakladateľa Secours Catholique, a parížskeho arcibiskupa Emmanuela Suharda.
Zomreli v nacistických koncentračných táboroch a vo vojnovom Nemecku dobrovoľne pomáhali deportovaným francúzskym robotníkom, ktorý „zostali bez akéhokoľvek náboženského oporného bodu, keďže nemeckým kňazom bolo zakázané im slúžiť,“ poznamenal počas homílie luxemburský arcibiskup kardinál Jean-Claude Hollerich.
Prítomní boli francúzski a nemeckí biskupi, ktorí blahorečenie obetí nacizmu zaradili pod záštitu zmierenia. Kardinál Hollerich sa prihovoril veriacim „po francúzsky a tiež po nemecky“, uviedol denník Le Parisien. „Toto blahorečenie nás pozýva pozrieť sa na prítomnosť a pripraviť sa na budúcnosť“, pretože „nie sme imúnni voči vojne ani násiliu“, dodal kardinál.
V rámci procesu blahorečenia v júni 2025 pápež Lev XIV. podpísal dekrét Dikastéria pre kauzy svätých, ktorým uznal ich mučeníctvo.
V Španielsku bolo blahorečených 124 mužov a žien, ktorí zahynuli na rôznych miestach počas občianskej vojny a prenasledovania katolíkov v rokoch 1936 až 1937. Slávnosť viedol Marcello Semeraro, predseda Dikastéria pre kauzy svätých.
V Paríži bola pre bežných turistov pre túto príležitosť uzavretá katedrála Notre-Dame. Počas najväčšej kolektívnej beatifikácie vo Francúzsku tam blahorečili 50 kňazov, rehoľníkov, skautov a aktivistov, ktorí v roku 1943 odpovedali na výzvu Abbého Jeana Rodhaina, budúceho zakladateľa Secours Catholique, a parížskeho arcibiskupa Emmanuela Suharda.
Zomreli v nacistických koncentračných táboroch a vo vojnovom Nemecku dobrovoľne pomáhali deportovaným francúzskym robotníkom, ktorý „zostali bez akéhokoľvek náboženského oporného bodu, keďže nemeckým kňazom bolo zakázané im slúžiť,“ poznamenal počas homílie luxemburský arcibiskup kardinál Jean-Claude Hollerich.
Prítomní boli francúzski a nemeckí biskupi, ktorí blahorečenie obetí nacizmu zaradili pod záštitu zmierenia. Kardinál Hollerich sa prihovoril veriacim „po francúzsky a tiež po nemecky“, uviedol denník Le Parisien. „Toto blahorečenie nás pozýva pozrieť sa na prítomnosť a pripraviť sa na budúcnosť“, pretože „nie sme imúnni voči vojne ani násiliu“, dodal kardinál.
V rámci procesu blahorečenia v júni 2025 pápež Lev XIV. podpísal dekrét Dikastéria pre kauzy svätých, ktorým uznal ich mučeníctvo.