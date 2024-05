Katolíci v Erfurte slávili Božie Telo, lídri sa venovali aj AfD

Erfurt 30. mája (TASR) - Katolíci v nemeckom meste Erfurt slávili vo štvrtok pred katedrálou z 12. storočia omšu sviatku Božieho Tela pod holým nebom. Erfurtský biskup Ulrich Neymeyr viedol bohoslužbu, ktorá bola venovaná mottu 103. katolíckej konferencie "Budúcnosť patrí človeku pokoja", ktoré odkazuje na Knihu žalmov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Angažovanosť za spravodlivosť a mier - to je niečo, čo naliehavo potrebujeme v spoločnosti aj v politike," vyhlásil Neymeyr. Medzi účastníkmi bohoslužby bol aj Bodo Ramelow, ľavicový premiér spolkovej krajiny Durínsko, ktorej je Erfurt hlavným mestom.



Na rozdiel od iných častí Nemecka, v Durínsku, kde cirkevný reformátor Martin Luther strávil väčšinu svojho života, slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) nie je štátnym sviatkom. Región je tradične protestantský a nachádza sa v bývalom komunistickom "Východnom Nemecku".



Očakáva sa, že na podujatia Katolíckeho dňa, ktoré sa začali v stredu a potrvajú do nedele, príde do Erfurtu približne 20.000 nemeckých katolíkov. Búrky v predpovedi na najbližšie dni si však môžu vynútiť zmeny v programe, keďže mnohé z podujatí sa konajú pod holým nebom.



Katolícki predstavitelia sa pred omšou venovali krajne pravicovej politike. Alternatíva pre Nemecko (AfD) dosahuje mimoriadne dobré výsledky v Durínsku, ako aj v iných častiach bývalého "Východného Nemecka". Očakáva sa, že strana v parlamentných voľbách v septembri dosiahne výrazné zisky.



"V tomto sekulárnom meste, v ťažkej situácii pred krajinskými voľbami v Durínsku, chceme v nasledujúcich dňoch zviditeľniť rozmanitosť katolíckeho života," povedala vedúca Ústredného výboru nemeckých katolíkov (ZdK) Irme Stetterová-Karpová.