Katolíci v USA sa ospravedlnila pôvodným obyvateľom za zneužívanie

Washington 15. júna (TASR) - Americkí katolícki biskupi sa v piatok oficiálne ospravedlnili za to, že prispeli k "histórii traumy", ktorú zažili pôvodní obyvatelia Ameriky v cirkevných indiánskych internátnych školách. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



"Cirkev si uvedomuje, že sa podieľala na traumách, ktoré zažili domorodé deti," uviedla vo vyhlásení Katolícka biskupská konferencia USA (USCCB), ktorá formuje cirkevnú politiku v Spojených štátoch.



Výsledky vyšetrovania denníka The Washington Post zverejnené v máji ukázali, že najmenej 122 kňazov, sestier a bratov, ktorí boli od 90. rokov 19. storočia pridelení do 22 katolíckych internátnych škôl, bolo neskôr obvinených zo sexuálneho zneužívania indiánskych detí, o ktoré sa starali.



Väčšina zdokumentovaných prípadov zneužívania sa odohrala v 50. a 60. rokoch 20. storočia a týkala sa vyše 1000 detí, väčšinou na Stredozápade a Pacifickom severozápade vrátane Aljašky, uviedol denník.



"Ospravedlňujeme sa za to, že sme nedokázali vychovávať, posilňovať, ctiť, uznávať a oceňovať tých, ktorí boli zverení do našej pastoračnej starostlivosti," uvádza sa v dokumente USCCB, ktorý bol schválený hlasovaním.



"Všetci musíme prispieť k zvýšeniu povedomia a prelomiť kultúru mlčania, ktorá obklopuje všetky druhy utrpenia a zlé zaobchádzanie i zanedbávanie v minulosti," dodáva sa vo vyhlásení Konferencie.



Americké úrady po desaťročia odoberali indiánske deti ich biologickým rodičom a umiestňovali ich do stoviek internátnych škôl alebo do rodín, ktoré neboli indiánske, po celej krajine.



Táto politika nútenej asimilácie sa skončila v roku 1978, keď Kongres prijal zákon o starostlivosti o indiánske deti.



"K uzdraveniu a zmiereniu môže dôjsť len vtedy, keď cirkev uzná rany spôsobené jej domorodým deťom a pokorne ich vypočuje, keď vyjadrujú svoje skúsenosti," uviedla Konferencia.



Biskupi zároveň prijali nové usmernenia pre službu domorodým katolíkom, dopĺňa tlačová agentúra Reuters.



Nové zásady, ktoré schválila USCCB, okrem iného vyzývajú cirkevných predstaviteľov, aby organizovali stretnutia s miestnymi domorodými lídrami, začlenili kmeňové zvyky do posvätných obradov a zlepšili prístup amerických domorodcov na katolícke univerzity a k ďalším možnostiam vzdelávania.



Podľa USCCB viac ako 340 z vyše 16.000 farností v USA slúži prevažne indiánskym komunitám a približne 20 percent všetkých Indiánov sa považuje za katolíkov.