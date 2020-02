Katolíci z Amazónie pokračujú v snahách za vysviacku ženatých mužov

Rio de Janeiro 13. februára (TASR) - Katolícke komunity v povodí rieky Amazon sa chcú aj naďalej usilovať o to, aby Vatikán povolil ženatým mužom slúženie omší v odľahlých oblastiach dažďového pralesa. Týmto vyhlásením reagovali na apoštolskú exhortáciu Milovaná Amazónia, ktorú Vatikán zverejnil v stredu a ktorá neobsahuje žiadne výnimky z cirkevnej disciplíny, pokiaľ ide o kňazstvo pre tzv. "preverených ženatých mužov", pre ktorých sa používa latinský termín "viri probati".



Aj keď časť veriacich z oblasti Amazónie je pápežovým rozhodnutím sklamaná, ďalší dúfajú, že pápež môže zmeniť názor.



Martín Quijano, biskup v Pucallpe v peruánskej časti Amazónie a účastník vlaňajšej synody amazonských biskupov vo Vatikáne, ktorý navrhol povoliť vysviacku ženatých mužov, dúfa, že pápežovo rozhodnutie nie je konečné.



"Dvere sú stále otvorené," povedal Quijano agentúre Reuters. "Pápež nás žiada o hlbšie zamyslenie. Tento návrh stále platí".



Giuliano Frigeni, biskup z brazílskeho mesta Parintins, chce pokračovať v započatých snahách. "Teraz si musíme vyhrnúť rukávy a pracovať ešte tvrdšie," uviedol podľa agentúry Reuters.



V jednom z najvýznamnejších rozhodnutí svojho pontifikátu pápež v podstate zamietol návrh vlaňajšej synody biskupov z Amazónie, ktorého cieľom bolo zmierniť akútny nedostatok kňazov v tejto oblasti, kde katolícka cirkev čelí rastúcej konkurencii evanjelikálnych cirkví.



Návrh na vysviacku ženatých mužov, ktorý vlani predložili latinskoamerickí biskupi, znepokojil konzervatívne krídlo katolíckej cirkvi obávajúce sa o budúcnosť stáročia rešpektovaného pravidla o celibáte kňazov.



Pápež vo svojej exhortácii výslovne potvrdzuje "výlučnú identitu" služobného kňazstva a odmieta aj "klerikalizáciu žien," informoval Vatikánsky rozhlas.



Vo svojom texte František píše, že v špecifických okolnostiach Amazónie, obzvlášť v pralesoch a najvzdialenejších miestach, treba nájsť spôsob, ako zabezpečiť kňazskú službu.



Vyzval preto biskupov, pričom nielen z Latinskej Ameriky, aby podporovali ľudí povolaných ku kňazstvu, ale nabádal ich tiež, aby zásadným spôsobom prehodnotili štruktúru a obsah formácie kňazov tak, aby si osvojovali postoje a schopnosti nutné pre dialóg s amazonskými kultúrami.



Vatikánsky rozhlas v súvislosti s tým upozornil na "zarážajúci fakt", že viac misionárov z krajín z povodia Amazonu pôsobí v Európe a USA než vo svojich biskupstvách v Amazónii.



Podľa návrhu formulovaného spomínanou synodou by mohli byť za kňazov vysviacaní starší ženatí diakoni, ktorí aj teraz môžu kázať, učiť, krstiť a viesť farnosti, nemôžu však slúžiť omšu.



Vzhľadom na to, že omše môže slúžiť len vysvätený kňaz, v Amazónii dochádza k tomu, že ľudia v najmenej 85 percentách obcí v nedeľu nemajú možnosť zúčastniť sa na omši. Niekde takýto stav trvá už roky, napísal Reuters.



Biskup Frigeni upozornil, že diakoni v jeho diecéze sú prepracovaní: v sobotu a nedeľu mnohí trávia až 11 hodín v kanoe, aby kázali v odľahlých komunitách. Napriek tomuto úsiliu, ktoré vyvíjajú pre potreby cirkvi, diakoni podľa Frigeniho hovoria, že "ich najvyššou prioritou je vždy ich rodina, nie cirkev." Biskup zdôraznil, že "potrebujeme biskupov a kňazov odtiaľto", z Amazónie.



Jezuitský kňaz Alfredo Ferro, pôsobiaci v amazonskej oblasti Kolumbie, verí, že "skôr či neskôr dôjde aj na progresívnejší prístup". "Cirkev je trochu pomalá, nie je ľahké ju rozhýbať. Je to ako so slonom," dodal.