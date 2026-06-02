Katolícka cirkev v Česku chce pomáhať obetiam zneužívania
Autor TASR
Praha 2. júna (TASR) - Katolícka cirkev v Česku chce pomáhať obetiam zneužívania v cirkevnom prostredí. Česká biskupská konferencia (ČBK) preto v utorok v areáli Strahovského kláštora v Prahe podpísala memorandum o spolupráci so spolkom Niekto Ti uverí, ktorý združuje obete zneužívania. Spoločne sa chcú usilovať o ochranu zraniteľných ľudí v cirkvi, podporu obetí zneužívania či rozvoj prevencie. ČBK dokument zverejnila na svojom webe, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Na všetko nestačíme sami a všeličo tiež nebolo urobené dobre, stratili sme dôveru mnohých obetí. Preto je potrebná spolupráca s tými, ktorí síce sú napríklad veriaci, ale stoja mimo štruktúry cirkvi,“ povedal na tlačovej konferencii nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Dokument podpísal s predsedom spolku Niekto Ti uverí Jiřím Kylarom. „Sme radi, že po mnohých rokoch, keď niektorí cirkevní predstavitelia chceli o problematike zneužívania mlčať, sa otvára možnosť, ako spoločne pomáhať cirkvi, aby bola bezpečným miestom,“ ocenil prístup Kylar.
ČBK a spolok si v memorande stanovili za svoje ciele systematicky znižovať riziko sexuálneho zneužívania prostredníctvom účinnej prevencie, prispievať k transparentnému, spravodlivému a zodpovednému riešeniu prípadov sexuálneho zneužívania, posilňovať ochranu práv a dôstojnosť obetí či podporovať otvorenosť a ochotu k zmene v cirkevných inštitúciách. Spoločne chcú viesť dialóg, spolupracovať na vzdelávaní, podporovať obete a reflexiu minulých aj aktuálnych zlyhaní.
Pražský arcibiskup Přibyl okrem toho podľa Českej televízie plánuje zriadiť jednotný cirkevný tribunál po vzore Francúzska.
Spolok Niekto Ti uverí združuje ľudí, ktorí zažili zneužitie, a odborníkov, ktorí sa venujú problematike zneužívania nielen v cirkvi. Obetiam podľa svojich slov ponúka bezpečné prostredie na podelenie sa s ich skúsenosťami, podieľa sa na vzdelávaní duchovných aj verejnosti a usiluje sa o systémové zmeny, ktoré by viedli k väčšej citlivosti cirkevného prostredia voči problematike zneužívania.
