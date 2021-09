Katolícka cirkev v Kanade sa ospravedlnila za zneužívanie detí

Ottawa 25. septembra (TASR) - Katolícka cirkev v Kanade sa v piatok ospravedlnila za zneužívanie domorodých detí na cirkevných internátnych školách v minulom a predminulom storočí, píše agentúra AFP.



"My, katolícki biskupi Kanady, vyjadrujeme hlbokú ľútosť a jednoznačne sa ospravedlňujeme," uvádza sa vo vyhlásení cirkvi.



Tento krok prišiel po tom, čo bolo v krajine počas leta objavených približne 1200 neoznačených hrobov domorodých detí, ktoré boli nútené študovať na cirkevných internátnych školách od konca 19. až do konca 20. storočia. Títo žiaci, ktorých zámerne odtrhli od rodiny, kultúry a jazyka, boli fyzicky a sexuálne zneužívaní riaditeľmi a učiteľmi.



Ako pripomenula AFP, ospravedlnenie katolíckej cirkvi prišlo necelý týždeň pred vôbec prvým Národným dňom pravdy a zmierenia, ktorý je v Kanade naplánovaný na 30. septembra. Tento nový sviatok bol vyhlásený na počesť obetí a preživších týchto internátnych škôl.



Katolícki biskupi vo svojom stanovisku uviedli, že sú si vedomí “utrpenia”, a “fyzického, psychického, emocionálneho, duchovného, kultúrneho a sexuálneho zneužívania”, ktoré študenti zažívali. “Mnohé katolícke náboženské komunity a diecézy sa podieľali na tomto systéme, ktorý viedol k potláčaniu domorodých jazykov, kultúry a duchovna, pričom nerešpektovali bohatú históriu, tradície a múdrosť pôvodných obyvateľov,” poznamenali.



Koncom 19. storočia sa v Kanade zakladali cirkevné internátne školy, ktorých cieľom bola asimilácia pôvodného obyvateľstva. Celkovo bolo v Kanade do takýchto škôl nútene zapísaných približne 150.000 detí indiánov, Inuitov a Métisov. Žiaci sa zo strany učiteľov a vychovávateľov veľmi často stretávali s fyzickým a sexuálnym násilím, pričom cieľom takýchto zariadení bolo zbaviť ich vlastnej kultúry i materinského jazyka. Naučiť sa mali, naopak, tradície európskych kolonialistov.