Katolícka cirkev v Peru očakáva pápežovu návštevu koncom roka 2026
Lev, ktorý má od roku 2015 aj peruánske občianstvo, je prvým kardinálom narodeným v USA na najvyššom poste v katolíckej cirkvi.
Autor TASR
Lima 5. februára (TASR) - Pápež Lev XIV. by mal do konca roku 2026 navštíviť Peru, kde pôsobil viac než 20 rokov ako misionár, uviedla v stredu tamojšia biskupská konferencia, informovala agentúra AFP.
„Pápež veľmi chce navštíviť Peru, pretože našu krajinu miluje. Jasne povedal, že návšteva je veľmi pravdepodobná v novembri, najneskôr v prvom decembrovom týždni,“ povedal novinárom v Lime predseda biskupskej konferencie Carlos García s tým, že návšteva je „istá na 80 percent.“ Jej logistické detaily ešte nie sú finalizované.
Lev sa narodil ako Robert Francis Prevost a v Peru pôsobil ako misionár dlhodobo. Pápež František ho 3. novembra 2014 vymenoval za apoštolského administrátora peruánskej diecézy Chiclayo a povýšil do hodnosti titulárneho biskupa. V rokoch 2020 až 2021 bol tiež administrátorom diecézy Callao. Podľa pozorovateľov pápežovo dlhodobé pôsobenie v Peru malo výrazný vplyv aj na jeho charakter.
