< sekcia Zahraničie
Katolícka cirkev v Poľsku pripravuje plán pre krízy vrátane vojny
Na príprave plánu spolupracuje osobitná skupina zriadená episkopátom spolu s ministerstvom vnútra a ministerstvom obrany.
Autor TASR
Varšava 7. apríla (TASR) - Katolícka cirkev v Poľsku pripravuje plán opatrení pre prípad krízových situácií vrátane vojny. V utorok to pre agentúru PAP uviedol predseda Konferencie biskupov Poľska, gdanský arcibiskup Tadeusz Wojda, informuje varšavský spravodajca TASR.
Na príprave plánu spolupracuje osobitná skupina zriadená episkopátom spolu s ministerstvom vnútra a ministerstvom obrany. Dokument sa týka napríklad evakuácie kultúrnych pamiatok, pomoci utečencom, vytvárania humanitárnych koridorov a zabezpečenia miest na ukrytie civilistov.
Wojda upozornil, že obavy z možného rozšírenia vojny do Poľska sú prítomné, cirkev však podľa neho nezostáva pasívna. Zdôraznil, že podobne ako štátne a samosprávne orgány má aj cirkev pripravené postupy pre mimoriadne situácie.
Do príprav sú zapojené aj organizácie ako Caritas Poľsko, ktoré spolupracujú s vládnymi inštitúciami. Podľa arcibiskupa sa počíta aj s využitím hustej siete farností, najmä v menších obciach, kde majú miestne komunity silné väzby.
Predseda episkopátu uviedol, že pre kňazov sa pripravuje praktická príručka a na niektorých miestach už prebiehajú školenia. V prípade krízy by podľa ministerstva vnútra mohli farnosti zohrávať významnú úlohu pri poskytovaní pomoci obyvateľstvu.
Štát podľa Wojdu prisľúbil cirkvi materiálne zabezpečenie, vrátane generátorov, zásob vody, liekov a hygienických potrieb. Ministerstvo vnútra už skôr označilo spoluprácu s cirkvou za dôležitý prvok posilňovania miestnej bezpečnosti.
