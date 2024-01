V Afrike odmietajú požehnávať páry v neregulárnych situáciách

Vatikán 12. januára (TASR) - Katolícki biskupi Afriky a Madagaskaru odmietajú rozhodnutie pápeža Františka, ktorým formálne schválil povolenie kňazom, že smú požehnávať páry v neregulárnych situáciách, vrátane vzťahov osôb rovnakého pohlavia.



Spoločné vyhlásenie v mene sympózia afrických národných biskupských konferencií podpísal konžský kardinál Fridolin Ambongo, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Ambongo objasnil, že nie je vhodné, aby kňazi v Afrike dávali takéto požehnania kvôli škandálu a zmätku, ktorý by to údajne spôsobilo.



Citoval aj biblické učenie odsudzujúce homosexualitu ako "ohavnosť" a pripomenul aj africký kultúrny kontext: zväzky ľudí LGBTQ+ sú údajne v rozpore s tamojšími kultúrnymi normami a zvyklosťami komunít.



AP v tejto súvislosti ako príklad uviedla výrok burundského prezidenta Evarista Ndayishimiyeho, ktorý pred niekoľkými týždňami povedal, že "ľudia rovnakého pohlavia, ktorí sa zosobášia v tejto krajine, by mali byť odvedení na štadión, kde ich zasypú kameňmi". V rozhlasovom vysielaní z 29. decembra prezident požiadal Burunďanov žijúcich v zahraničí, ktorí praktizujú homosexualitu, "aby sa nevracali domov".



Kardinál Ambongo upozornil, že príslušné pápežovo rozhodnutie vyvolalo v rámci cirkevnej rodiny v Afrike "šok, zasialo mylné predstavy a nepokoj do myslí mnohých laických veriacich, zasvätených osôb a dokonca pastorov". Ambongo však súčasne zdôraznil, že africkí biskupi zostávajú v spoločenstve s pápežom Františkom.



AP poznamenala, že zverejneniu citlivých dokumentov, akým je aj Fiducia Suplicans, zvyčajne v cirkvi predchádza vnútorná diskusia a konzultácie - aj s národnými biskupskými konferenciami.



Takéto dokumenty sa často zverejňujú so sprievodným listom alebo vysvetľujúcimi poznámkami. Vatikánské médiá a novinári ich dostávajú vopred s embargom, aby sa zabezpečilo, že správy o novom dokumente budú správne a presné.



Vzhľadom na to, že v tomto prípade tento postup nebol úplne dodržaný, vatikánske Dikastérium pre náuku viery a jej nový prefekt Víctor Manuel Fernández sa ocitli pod paľbou kritiky - najmä zo strany konzervatívcov, pretože sa obávajú porušovania alebo ignorovania základných doktrín cirkvi.



Liberálne zmýšľajúci katolíci a LGBTQ+ komunita však daný dokument vnímajú ako konkrétny dôsledok Františkových slov, že cirkev je otvorená všetkým ľuďom, bez rozdielu.



Kontroverzia okolo dokumentu Fiducia Suplicans prehĺbila rastúcu priepasť medzi Františkovým progresívnym a reformne orientovaným pontifikátom a konzervatívnou cirkvou vo väčšine sveta, najmä v Afrike, kde počet katolíkov rastie rýchlejšie ako kdekoľvek inde, doplnila AP.