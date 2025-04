Katolícki laici: Hrozba zvolenia konzervatívneho pápeža nie je malá

Berlín 22. apríla (TASR) - Predsedníčka Ústredného výboru nemeckých katolíkov (ZdK) Irme Stetterová-Karpová vyjadrila nádej, že ďalší pápež bude pokračovať v posolstve otvorenosti svojho zosnulého predchodcu Františka. Voľba konzervatívneho pápeža by podľa nej mohla predstavovať „výzvu“ pre cirkev v Nemecku, informuje TASR podľa utorkovej správy agentúry DPA.



Stetterová-Karpová uviedla, že cirkev potrebuje vedenie schopné splniť požiadavky 21. storočia. Zvolenie konzervatívneho pápeža by podľa nej znamenalo veľkú výzvu pre nemeckú katolícku cirkev.



Zároveň upozornila na prítomnosť takých síl v rámci katolíckej cirkvi, ktoré by si chceli zachovať klerikálnu moc a sú proti väčšej slobode pre veriacich. „Táto hrozba existuje - a nie je malá,“ podotkla.



Samotný ZdK združuje v Nemecku katolíckych laikov na úrovni miestnych farností, spresňuje DPA. Spoločne s Nemeckou biskupskou konferenciou (DBK) iniciovali v roku 2019 reformný proces nazvaný Synodálna cesta. V rámci neho presadzovali reformy v rámci cirkvi, napríklad zavádzanie laického kázania na omšiach, podávanie eucharistie osobám žijúcim v neregulárnych zväzkoch či požehnávanie párov rovnakého pohlavia. Tieto kroky vzbudili odpor zo strany konzervatívcov.



Prieskumy v Nemecku opakovane preukázali, že väčšina tamojších katolíkov podporuje liberalizáciu cirkvi vrátane uvoľnenia pravidiel sexuálnej morálky či zavedenia väčšej úlohy pre ženy v cirkvi, a to aj pri liturgických sláveniach.