Katolícky časopis upozornil na mníšky zneužívajúce svoje právomoci

Vatikán 30. júla (TASR) - Niektoré z vyššie postavených katolíckych mníšok zneužívajú svoje postavenie a právomoci vrátane toho, že ostatným sestrám odopierajú zdravotnú starostlivosť či teplé oblečenie. Uvádza sa to v piatkovej správe zverejnenej v katolíckom časopise La Civilta Cattolica, píše agentúra AFP.



Problému zneužívania právomocí mníšok "sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť", uvádza sa v publikovanom článku. Tieto prípady "väčšinou nezahŕňajú sexuálne násilie a netýkajú sa neplnoletých osôb".



Niektoré abatiše sa pozície matky predstavenej držia celé roky a stáva sa, že si do kláštora privedú aj členky svojej rodiny, aby tam bolo o ne bezplatne postarané a získali ubytovanie zadarmo. Tieto príbuzné sú nakoniec po smrti často pochované spolu s ostatnými členkami konventu.



Jedna abatiša napríklad priviedla do rehoľnej komunity svoju matku, ktorá tam žila 20 rokov. "Vždy v lete komunitu opustila, aby matku vzala na dovolenku," píše sa v článku.



Postavenie matky predstavenej v niektorých prípadoch zaisťuje výrazné privilégiá, ako napríklad najlepšiu zdravotnú starostlivosť, zatiaľ čo bežná mníška často nemôže ísť ani k zubárovi či k očnému lekárovi, pretože "má šetriť peniaze".



Podľa zverejnenej správy došlo aj k tomu, že kláštor mníškam zamietol žiadosti o teplé oblečenie s odôvodnením, že nemá peniaze.



"Skrine abatíš sú plné oblečenia nakúpeného za komunitné peniaze bez toho, že by to bolo s kýmkoľvek prekonzultované, zatiaľ čo ostatné (mníšky) si majú sotva čo obliecť," píše sa v správe.



V januári kardinál Joao Braz de Aviz uviedol, že vo vatikánskej rezidencii založenej pápežom Františkom poskytli útočisko bývalým mníškam, ktorých sa katolícka cirkev zriekla.



Poznamenal pritom, že z niektorých sa dokonca stali prostitútky, aby si dokázali zarobiť na živobytie.



Abatiše v niekoľkých prípadoch totiž mníškam, ktoré sa rozhodli konvent opustiť, vzali ich osobné dokumenty alebo im nariadili, aby odišli.