Katolícky kňaz Balga: Vianoce sú príležitosťou začať odznova

Praha 24. decembra (TASR) – Vianočné sviatky sú podľa katolíckeho kňaza Zoltána Balgu dobrou príležitosťou na reštart. "Keď slávime Vianoce, je to pre nás možnosť, aby sme začali od začiatku," povedal pre TASR Balga, ktorý v Prahe spravuje slovenskú a maďarskú rímskokatolícku farnosť.



Veriaci na vianočných omšiach počúvajú, že sa Kristus narodil v Betleheme v jasličkách. Práve dôraz na to, v akých podmienkach prišiel na svet, je pre Balgu nápomocný, aby ich dokázal naplno duchovne prežiť. "Tie jasličky som ja, moja duša. Alebo tá špinavá maštaľ – to som ja, moje okolie, môj život. To je to moje prostredie, v ktorom žijem," vysvetlil.



Balga verí, že Ježiš nie je "vyberavý" a chce sa stať súčasťou života každého. "Keď sa dokázal pred dvetisíc rokmi narodiť v jasličkách, som pevne presvedčený, že sa dokáže narodiť aj v tej mojej maštali a priniesť tam niečo nové," vyjadril nádej farár a dodal, že práve v tomto duchu chce každý rok prežívať Vianoce. "Snažím sa, aby som tie vianočné dni prežil v pokoji. Aby tam nebol žiadny stres, že sa niekam ponáhľam," doplnil.



Vianoce trávi už sedem rokov v Prahe, na Slovensko prichádza až po sviatkoch. "Dvadsiateho štvrtého predpoludním idem po stromček, začnem ho zdobiť, pošlem nejaké vianočné esemesky a večer sú sväté omše," priblížil svoj Štedrý deň katolícky kňaz. Zdôraznil, že sú preňho dôležité tradície, preto si potrpí aj na typické slovenské oblátky či rybu.



Pre slovenských veriacich a rovnako aj pre Čechov, ktorí vieru veľmi nepraktizujú, je v tomto čase podľa Balgu dôležitá polnočná omša. Tešia sa na ňu aj dospelí, pretože je to pre nich spomienka na detstvo.



Farnosť, ktorú v Prahe spravuje rodák z juhoslovenskej obce Čebovce, je veľmi živá. Má aktívnych farníkov, ktorí sa často stretávajú na rôznych akciách. Jednou z nich je aj predvianočné upratovanie a zdobenie kostola spojené s dobrým jedlom. "Každý rok robíme pre farníkov vianočnú kapustnicu. Päťdesiat litrov, chlapi to varia v záhrade, musíme to hlásiť hasičom," dodal s úsmevom farár.



Viacerí slovenskí veriaci, ktorí bývajú v Prahe, odchádzajú na vianočné sviatky na Slovensko. "My to tak smiešne nazývame, že to je exodus Slovákov z Prahy na Slovensko. To potom vidieť aj na hlavnej stanici alebo na D1," zasmial sa Balga. Je však podľa neho pochopiteľné, že chcú všetci sláviť sviatky spolu s rodinou.



Ľuďom by na Vianoce a do nového roka zaželal najmä pokoj. Ten podľa jeho slov znamená, že všetko funguje tak, ako má. "Ja by som ľuďom prial, aby sa v našich rodinách a v našich životoch všetko dialo tak, ako to má byť. Aj v politike, aj v spoločnosti, aj vo farnostiach, v cirkvi a aj v našich medziľudských vzťahoch," vyslovil svoje želanie slovenský kňaz žijúci v Prahe.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)