Katy Perry poletí do vesmíru v rakete spoločnosti Blue Origin

Washington 27. februára (TASR) - Americká popová speváčka Katy Perry sa na jar zúčastní na ženskom šesťčlennom lete do vesmíru organizovanom spoločnosťou Blue Origin. Firma patriaca miliardárovi Jeffovi Bezosovi to oznámila vo štvrtok. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Približne desaťminútový let odštartuje v zatiaľ nešpecifikovanom termíne zo západného Texasu v rakete New Shepard. Spoločne s Katy Perry poletia aj moderátorka Gayle Kingová, Bezosova snúbenica Lauren Sanchezová, producentka Kerianne Flynnová a vedkyne Aisha Boweová a Amanda Nguyenová.



Firma Blue Origin organizuje krátke lety do vesmíru od roku 2021. Niektorí pasažieri dostali od Bezosa cestu zadarmo, zatiaľ čo iní museli zaplatiť niekoľko desaťtisíc dolárov. V tomto prípade nie je zatiaľ známe, či si populárne osobnosti cestu zaplatili samy.



Let s Katy Perry bude celkovo jedenástym spoločnosti Blue Origin. Na prvom sa spoločne so svojím bratom zúčastnil aj sám Bezos. Dosiaľ firma do suborbitálneho vesmíru, ktorým sa označuje priestoru približne 100 kilometrov nad úrovňou mora, prepravila 52 ľudí.