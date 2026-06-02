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Kaunas: USA posudzujú prítomnosť svojich vojakov v Litve
Z Litvy odchádzajú americkí vojaci podľa plánu, očakávaná nová skupina však neprichádza, uviedol Kaunas.
Autor TASR
Vilnius 2. júna (TASR) – Spojené štáty prehodnocujú prítomnosť svojich vojakov v Litve, uviedol v utorok litovský minister obrany Robertas Kaunas. Dodal, že aj keď ho Washington uistil o nových rotáciách, nepozná ich termíny ani veľkosť. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
USA sťahujú niekoľko tisíc vojakov umiestnených v Nemecku a Poľsku v čase, keď sa zväčšujú rozpory medzi vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa s európskymi spojencami z NATO v súvislosti s vojnou v Iráne.
Z Litvy odchádzajú americkí vojaci podľa plánu, očakávaná nová skupina však neprichádza, uviedol Kaunas. „Ďalšia rotácia sa v súčasnosti prehodnocuje,... pretože počet (amerických vojakov) v Európe sa mení a to, prirodzene, vedie k prehodnoteniu regionálnej pozície,“ povedal minister novinárom vo Vilniuse.
Tento krok by znamenal, že Litva zostane bez amerického obrneného práporu v počte asi 1000 vojakov na svojom území po prvý raz od roku 2020.
Litovský minister podľa vlastných slov hovoril o situácii s americkým rezortným kolegom Peteom Hegsethom na bezpečnostnej konferencii v Singapure minulý týždeň.
„Máme uistenia, že prídu, ale kedy, s akými kapacitami a v akom rozsahu, to zatiaľ nebolo oznámené,“ doplnil Kaunas. „Boli sme ubezpečení, že pobaltský región má kľúčový význam pre NATO a USA, vidia naše investície a naše obranné výdavky sú ukazované ako príklad pre ďalších spojencov.“
Litva, ktorá hraničí s Ruskom, od roku 2022 strojnásobila svoje výdavky na obranu a v tomto roku by mala na tento účel vynaložiť 5,4 percenta svojho hrubého domáceho produktu.
USA sťahujú niekoľko tisíc vojakov umiestnených v Nemecku a Poľsku v čase, keď sa zväčšujú rozpory medzi vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa s európskymi spojencami z NATO v súvislosti s vojnou v Iráne.
Z Litvy odchádzajú americkí vojaci podľa plánu, očakávaná nová skupina však neprichádza, uviedol Kaunas. „Ďalšia rotácia sa v súčasnosti prehodnocuje,... pretože počet (amerických vojakov) v Európe sa mení a to, prirodzene, vedie k prehodnoteniu regionálnej pozície,“ povedal minister novinárom vo Vilniuse.
Tento krok by znamenal, že Litva zostane bez amerického obrneného práporu v počte asi 1000 vojakov na svojom území po prvý raz od roku 2020.
Litovský minister podľa vlastných slov hovoril o situácii s americkým rezortným kolegom Peteom Hegsethom na bezpečnostnej konferencii v Singapure minulý týždeň.
„Máme uistenia, že prídu, ale kedy, s akými kapacitami a v akom rozsahu, to zatiaľ nebolo oznámené,“ doplnil Kaunas. „Boli sme ubezpečení, že pobaltský región má kľúčový význam pre NATO a USA, vidia naše investície a naše obranné výdavky sú ukazované ako príklad pre ďalších spojencov.“
Litva, ktorá hraničí s Ruskom, od roku 2022 strojnásobila svoje výdavky na obranu a v tomto roku by mala na tento účel vynaložiť 5,4 percenta svojho hrubého domáceho produktu.