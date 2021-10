Kauza Čapí hnízdo:Žalobca požiada Poslaneckú snemovnu o vydanie Babiša

Praha 20. októbra (TASR) - Dohliadajúci žalobca prípadu európskej dotácie pre českú spoločnosť Farma Čapí hnízdo požiada znovu o vydanie Andreja Babiša na trestné stíhanie. Žiadosť však odošle až "novej" Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky (PS PČR), ktorá bude mať ustanovujúcu schôdzu 8. novembra. Informoval o tom v stredu spravodajský portál Seznam Zprávy.



Opätovne zvolený poslanec a dosluhujúci český premiér Andrej Babiš je v kauze obvinený z dotačného podvodu. Spolu s ním je trestne stíhaná aj jeho niekdajšia poradkyňa Jana Mayerová (Nagyová).



"Bude potrebné počkať na rozhodnutie PS PČR o žiadosti o vydanie poslanca na trestné stíhanie," uviedol hovorca pražského mestského štátneho zastupiteľstva Aleš Cimbala.



Oznámenie o ďalšom postupe prišlo v deň, do ktorého mal dohliadajúci prokurátor Jaroslav Šaroch v kauze pôvodne rozhodnúť, či navrhne obžalovať Babiša a Mayerovú, alebo či prípad zastaví.



"Nová lehota pre spracovanie veci zatiaľ nebude stanovená," povedal Cimbala, ktorého citoval server Seznam Zprávy.



Premiér Andrej Babiš opakovane odmieta, že by sa v súvislosti s farmou dialo čokoľvek nezákonné. Mayerová, ktorá teraz používa svoje dievčenské priezvisko Nagyová, povedala, že sa k danej záležitosti nebude vyjadrovať.



Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo pôvodne patrila Babišovmu holdingu Agrofert. V decembri 2007 sa však premenila na akciovú spoločnosť s akciami viazanými na majiteľa a neskôr získala európsku dotáciu v programe pre malé a stredné podniky. Farma teda peniaze inkasovala, ale podľa polície na ne nemala nárok.